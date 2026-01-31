Angers sur le point de perdre un joueur... et ce n'est pas Himad Abdelli

La fuite des talents. À Angers, le récent prêt de Goduine Koyalipou en attaque n’avait absolument rien d’anodin. Prenant le problème à la source, les dirigeants angevins se préparaient surtout au départ très probable de Sidiki Chérif, annoncé ce samedi en partance pour Fenerbahçe selon RMC Sport. Il était annoncé début janvier en partance vers le Paris FC, qui a donc préféré viser l’expérience et un gros nom avec l’arrivée très probable de Ciro Immobile.

Une option d’achat obligatoire de 18 millions d’euros

Formé à Angers et auteur d’une première partie de saison intéressante, Chérif s’apprête à découvrir le championnat turc. En échange, le SCO a négocié un transfert assez juteux : un prêt payant de 4 millions d’euros jusqu’à la fin de saison, puis une option d’achat obligatoire de 18 millions d’euros assortis de trois patates supplémentaires en guise de bonus éventuels.

Le genre de joueur qu’on garderait bien dans notre championnat…