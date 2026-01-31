- Ligue 2
Deux défaites d’affilée pour Troyes
C’est une première, cette saison. Et ça ne va pas plaire aux supporters de Troyes, bien au contraire. Car après la défaite concédée à Guingamp en championnat, leur équipe a encore perdu contre Le Mans lors de la vingtième journée de Ligue 2. Or, l’ESTAC n’avait encore jamais enchaîné deux revers d’affilée et laisse au passage l’opportunité à Reims (qui a un match supplémentaire à disputer) de le doubler en tête du classement.
Un promu qui joue la montée
La faute à qui, à quoi ? La faute à Erwan Colas, d’abord, qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu. Puis à Harold Voyer, ensuite, qui a signé le break de la tête sur corner juste avant la mi-temps. Auteur d’un exercice remarquable, le promu revient ainsi à trois points du leader malgré l’expulsion de Mathis Hamdi et en compte cinq de plus que Dunkerque. Ce dernier s’est en effet incliné à domicile devant Annecy, qui s’est imposé grâce à un but de Clément Billemaz. Bref, que des surprises.
[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue2BKT 🎙️ Adrien Monfray (@estac_officiel) : "On est pas tueurs dans les deux surfaces"#beINLigue2 pic.twitter.com/lnOBovTNwo— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 31, 2026
Dunkerque 0-& Annecy
But : Billemaz (26e)
Troyes 0-2 Le Mans
Buts : Colas (34e) et Voyer (45e+2)
[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue2BKT 🎙️ Edwin Quarshie (@LeMansFC) : "On joue sans complexes"#beINLigue2 pic.twitter.com/pkQVgXlcbM— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 31, 2026
