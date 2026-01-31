S’abonner au mag
Deux défaites d’affilée pour Troyes

C’est une première, cette saison. Et ça ne va pas plaire aux supporters de Troyes, bien au contraire. Car après la défaite concédée à Guingamp en championnat, leur équipe a encore perdu contre Le Mans lors de la vingtième journée de Ligue 2. Or, l’ESTAC n’avait encore jamais enchaîné deux revers d’affilée et laisse au passage l’opportunité à Reims (qui a un match supplémentaire à disputer) de le doubler en tête du classement.

Un promu qui joue la montée

La faute à qui, à quoi ? La faute à Erwan Colas, d’abord, qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu. Puis à Harold Voyer, ensuite, qui a signé le break de la tête sur corner juste avant la mi-temps. Auteur d’un exercice remarquable, le promu revient ainsi à trois points du leader malgré l’expulsion de Mathis Hamdi et en compte cinq de plus que Dunkerque. Ce dernier s’est en effet incliné à domicile devant Annecy, qui s’est imposé grâce à un but de Clément Billemaz. Bref, que des surprises.

  Dunkerque 0-& Annecy

But : Billemaz (26e)

  Troyes 0-2 Le Mans

Buts : Colas (34e) et Voyer (45e+2)

