La liste de Didier Deschamps sera dévoilée le 19 mars

SW
9 Réactions
Comme une odeur de Coupe du monde. Didier Deschamps dévoilera sa première liste de l’année 2026 le jeudi 19 mars prochain à 14 heures depuis le siège de la FFF à Paris. Pour rappel, l’équipe de France disputera deux matchs de préparation ce mois-ci face au Brésil le 26 puis face à la Colombie trois jours plus tard. Un programme qui nous permet d’espérer en prendre plein les mirettes.

Si la tenue du Mondial inquiète pour des raisons sécuritaires, voilà une répète qui fera office d’opium. En effet, les Bleus croiseront le fer contre la Seleção du padre Ancelotti au Gillette Stadium à Foxborough, dans le Massachusetts et contre la bande de James Rodríguez au Northwest Stadium à Landover, dans le Maryland.

Entre surprises et incertitudes

Et cette liste, alors ? Franck Raviot a supervisé Jean Butez et Robin Risser, tandis que Lucas Chevalier cire le banc du PSG. Nul doute qu’à ce niveau, on devrait au moins voir une nouvelle tête pour accompagner Mike Maignan et Brice Samba.

D’autres cadres du onze de DD sont incertains à ce jour, à l’image de Jules Koundé et de Kylian MbappéGusto, Thauvin, Akliouche et Cherki pourraient en profiter pour montrer ce qu’ils ont dans les tripes face à la robustesse sud-américaine. Ce sera aussi l’occasion de voir si le charme des centres de Matthieu Udol a touché le cœur du champion du monde 1998 et 2018.

Tic-tac, tic-tac…

Merci de rendre Mbappé dans l’état où vous l’avez trouvé

SW

