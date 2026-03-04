Merci de rendre Mbappé dans l'état où vous l'avez trouvé

Victime d’une entorse au genou gauche, Kylian Mbappé est à court de forme depuis de longues semaines et pourrait traîner cette gêne jusqu’à la Coupe du monde 2026. Après avoir lutté avec le PSG à propos de la santé des joueurs, Didier Deschamps pourrait-il se mettre le Real Madrid à dos en suggérant à son capitaine de se ménager avant l’échéance internationale ? Il aura en tout cas besoin de lui à 100%, voire plus, pour aller chercher une troisième étoile.

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Dans 104 jours, la France lancera son Mondial 2026 contre le Sénégal. Pour sa dernière compétition à la tête des Bleus, Didier Deschamps aura à cœur de réussir son entrée en matière, comme à chaque fois depuis qu’il s’est installé sur le banc (six victoires en autant de matchs d’ouverture des compétitions internationales depuis 2014), mais devra-t-il composer sans Kylian Mbappé ? L’inquiétude grimpe à l’heure où le Real Madrid continue de tirer sur la corde.

Depuis plusieurs semaines, le capitaine de l’équipe de France est diminué par une entorse du genou gauche dont il n’arrive pas à se débarrasser. La faute à un manque de coupure : il n’a raté que sept matchs, à chaque fois forcé de revenir plus vite que prévu pour prêter main forte à son club, notamment en finale de Supercoupe d’Espagne contre le Barça. Les victoires en demi-finale de cette compétition contre l’Atlético (1-2) et contre Benfica (2-1) lors des barrages de Ligue des champions prouvent que le Real peut s’en sortir sans lui, mais la déconvenue face à Getafe (0-1) ne prête pas à l’optimisme pour les Madrilènes, d’autant que Rodrygo s’est retrouvé sur le flanc pour la fin de saison. C’est pour cela que, d’après la Cadena SER, le staff veut le voir de retour lors du huitième de finale retour de C1, contre Manchester City, le 17 mars prochain. Alvaro Arbeloa, de son côté, a calmé le jeu, indiquant qu’il souhaite que son joueur « se remette et qu’il revienne à 100% ».

Faut-il privilégier le Real ou la France ?

Un nouveau coup d’arrêt à quelques jours des matchs de l’équipe de France aux États-Unis, pour les ultimes préparatifs avant la Coupe du monde. Ménagé par Didier Deschamps lors du deuxième match des deux derniers rassemblements, Kylian Mbappé n’avance pas vers sa compétition fétiche au sommet de sa forme. Après quatre buts en 2018 et huit en 2022, l’attaquant de 27 ans avait forcément coché la World Cup américaine au feutre rouge, à un âge où un joueur connaît généralement la plénitude, mais risque d’aborder cette compétition internationale à tâtons pour la première fois de sa carrière (une blessure au mollet l’avait éloigné des terrains deux matchs avec le PSG à un gros mois de l’Euro 2021, un grand cru ni pour lui ni pour les Bleus).

L’Amour ouf.

Le casse-tête va donc être de ménager la chèvre et le chou en se préservant pour cette échéance primordiale sans pour autant se mettre le Real à dos. En cas de saison blanche avec son club, arriver à court de forme contre le Sénégal ferait mauvais genre, surtout pour le joueur autour duquel le système de jeu des Bleus tourne essentiellement depuis déjà plusieurs années sans autres vraies alternatives. Après l’Euro 2024, Deschamps prônait la réoxygénation de son groupe. Lui a déjà su se priver de son capitaine pour lui permettre de souffler et ne coupure – même forcée – peut finalement être un mal pour un bien avant l’été. Une option qui ne va pas plaire du tout à son employeur. Selon la Cadena SER, l’entourage du joueur préfère donc un rétablissement complet avant un retour à la compétition. En début de semaine, il a consulté le chirurgien français Bertrand Sonnery-Cottet et s’est ensuite rendu à Paris pour d’autres soins. Ce qui lui a valu par la même occasion d’être harponné par les médias espagnol pour avoir profité de ce temps libre… Pour l’heure, aucune opération n’est prévue, mais il n’est plus question de plier à Madrid pour rompre avec les Bleus.

La blessure de Kylian Mbappé plus grave que prévu ?