Kylian Mbappé de retour plus tôt que prévu ?

C’est la rentrée pour tout le monde.

Touché au genou en fin d’année, Kylian Mbappé a remis les crampons ce lundi. Absent face au Real Betis ce dimanche à cause d’une entorse (ce qui n’a pas empêché le Real de s’imposer sans encombres), il devait rester sur le flanc pour les trois premières semaines de l’année après les examens passés mercredi dernier.

Xabi Alonso entretient un léger suspense

L’international français n’a donc pas tardé à faire son apparition à l’entraînement, mais sa présence face à l’Atlético de Madrid en demi-finales de Supercoupe ce jeudi reste très compromise. Si le Real a indiqué que l’entraînement de ce mardi serait décisif dans la décision de le faire jouer ou non, le média espagnol AS se montre moins optimiste, confirmant déjà son forfait malgré un léger suspense entretenu par Xabi Alonso en conférence de presse. « Nous allons tout faire pour qu’il soit prêt au plus vite. […] La Supercoupe ? On l’espère », avait indiqué le technicien espagnol.

Ironie du sort, Certains médias espagnols expliquent que la blessure du Français se serait aggravée en forçant sur une douleur présente depuis un moment pour tenter de battre le nombre de buts de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid sur une année civile (59 buts en tout).

Tant qu’il est là pour les retrouvailles avec Monaco le 20 janvier.

Sans Mbappé, le Real assure face au Betis