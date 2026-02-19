Menés 7-0 avant la mi-temps : la remontada de l'histoire en Allemagne ?

Kolossal Fussball. Ces derniers jours, une rencontre de foot amateur en Allemagne a basculé dans l’irrationnel. Comme relevé par le compte Instagram @fussball_de, le foot allemand a été le théâtre de l’une des remontadas les plus improbables de l’histoire. Lors de la rencontre entre l’Ethio Addis Francfort et le BSC SchwarzWeiß, deux clubs des environs de Francfort, les visiteurs ont complètement renversé le match.

De 7-0… à 7-8 !

Mené 7-0 avant la 42e minute, et la première réduction du score, le BSC s’est ensuite lancé en mission, revenant à 7-6 dès l’heure de jeu ! Les deux derniers buts inscrits (78e et 87e) ont ensuite permis au BSC d’aller arracher ce succès que les joueurs ne sont pas près d’oublier (7-8). L’entraîneur non plus : « Pour être honnête, je ne pensais pas que nous pouvions encore gagner le match après avoir été menés à la pause », a-t-il raconté au média allemand.

Quand on dit de ne pas encaisser avant la mi-temps, c’est pas pour rien…

