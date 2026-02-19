Bukayo Saka prolonge avec Arsenal

La Saka continue. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Bukayo Saka prolonge à Arsenal jusqu’en 2031. Le club londonien a présenté la nouvelle via un communiqué et ses réseaux sociaux. L’ailier anglais de 24 ans, chipé en formation à Watford en 2008, continuera d’apporter son talent aux Gunners malgré deux dernières saisons plus délicates. Après avoir prolongé William Saliba, Gabriel Magalhães, Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly, le message est clair : place à un projet de jeu durable, et gagnant.

Bukayo is one of us. We’re delighted to announce that Bukayo Saka has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/LWWEbHRWw5 — Arsenal (@Arsenal) February 19, 2026

Un salaire XXL pour des performances en baisse

Saka cette saison, c’est 5 buts et 5 passes décisives en 23 rencontres. Malgré des responsabilités grandissantes, à l’image d’un capitanat régulier, ces performances restent bien loin de celles de son exercice 2023-2024 qui avait confirmé son statut de star incontestée à Arsenal. L’international anglais avait inscrit 16 pions et délivré 12 passes décisives en 35 matchs. Pouvant s’expliquer aussi par des pépins physiques plus récurrents, cette petite méforme n’a pas terni la confiance de Mikel Arteta, ni celle de son club. Loin de là : Saka serait désormais le joueur le mieux payé du vestiaire, touchant 343 000 euros par semaine.

C’est ça, le prix à payer pour polir les bijoux de la couronne.

