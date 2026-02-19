S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Arsenal

Bukayo Saka prolonge avec Arsenal

SW
4 Réactions
Bukayo Saka prolonge avec Arsenal

La Saka continue. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Bukayo Saka prolonge à Arsenal jusqu’en 2031. Le club londonien a présenté la nouvelle via un communiqué et ses réseaux sociaux. L’ailier anglais de 24 ans, chipé en formation à Watford en 2008, continuera d’apporter son talent aux Gunners malgré deux dernières saisons plus délicates. Après avoir prolongé William Saliba, Gabriel Magalhães, Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly, le message est clair : place à un projet de jeu durable, et gagnant.

Un salaire XXL pour des performances en baisse

Saka cette saison, c’est 5 buts et 5 passes décisives en 23 rencontres. Malgré des responsabilités grandissantes, à l’image d’un capitanat régulier, ces performances restent bien loin de celles de son exercice 2023-2024 qui avait confirmé son statut de star incontestée à Arsenal. L’international anglais avait inscrit 16 pions et délivré 12 passes décisives en 35 matchs. Pouvant s’expliquer aussi par des pépins physiques plus récurrents, cette petite méforme n’a pas terni la confiance de Mikel Arteta, ni celle de son club. Loin de là : Saka serait désormais le joueur le mieux payé du vestiaire, touchant 343 000 euros par semaine.

C’est ça, le prix à payer pour polir les bijoux de la couronne.

La frustration de Mikel Arteta après le nul d’Arsenal

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
59
45

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.