Arne Slot tease le retour d’Alexander Isak

Le bout du tunnel ? Comme l’a annoncé Arne Slot ce jeudi en conférence de presse avant la rencontre de Premier League face à Nottingham Forest dimanche prochain, Alexander Isak pourrait faire son retour avec Liverpool « fin mars, début avril » .

Le Suédois s’était blessé en décembre dernier lors de la victoire 2-1 contre Tottenham Hotspur, en inscrivant le but du 1-0. Il avait alors subi une fracture du péroné et avait été opéré peu après. Face aux journalistes, Slot a expliqué qu’après une rééducation jusqu’ici encourageante, Isak avait repris la course.

Slot tempère les attentes

Il a toutefois appelé à la patience : « Revenir avec le groupe ne signifie pas que l’on est prêt à jouer, encore moins à commencer un match, car il a été absent pendant des mois. Et la dernière fois qu’il a été éloigné aussi longtemps des terrains, on a tous vu qu’il lui a fallu du temps avant de redevenir le joueur que nous avions recruté. »

D’abord le retour, puis la résurrection ?

