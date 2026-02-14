Liverpool impose sa loi contre Brighton

Liverpool 3-0 Brighton

Buts : Jones (42e), Szoboszlai (56e) et Salah (68e SP)

Encore des espoirs de titre. Distancés en championnat, les Reds de Liverpool restent en lice en FA Cup. Opposés à Brighton en seizièmes de finale, ils ont en effet imposé leur supériorité pour rallier le tour suivant sans vraiment trembler (3-0). Les nordistes auront tout de même pris leur temps pour ouvrir le score, la faute notamment au hors-jeu de Cody Gakpo au moment de catapulter au fond le coup franc de Dominik Szoboszlai. Un simple répit pour les Mouettes, fauchées en plein vol par Curtis Jones, à la tombée d’un centre de Milos Kerkez (1-0, 42e).

Salah régale

Enfin lancé, Liverpool ne s’arrête plus. La seconde période n’est qu’un long chemin de croix pour les visiteurs, surpris une deuxième fois sur une déviation admirable de Mohamed Salah dans la course de Szoboszlai, qui ne se fait pas prier pour trouer les filets (2-0, 56e). Très en jambes, l’Égyptien se débrouille pour inscrire son nom au tableau d’affichage, depuis les 11 mètres après avoir été bousculé par Pascal Groß (3-0, 68e). Le suspense s’est fait la malle, et si Rio Ngumoha est lui aussi privé d’un but pour hors-jeu, la fête est totale à Anfield. Rendez-vous désormais début mars pour les huitièmes de finale.

Reds de plaisir.

