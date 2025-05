Brighton retourne Liverpool et rêve d’Europe

Brighton 3-2 Liverpool

Buts : Ayari (32e), Mitoma (69e) et Hinshelwood (85e) pour les Seagulls // Elliott (9e) et Szoboszlai (45e+1) pour les Reds

Liverpool est un champion comme un autre en fin de saison : en roue libre.

Les Reds ont enchaîné un troisième match d’affilée sans gagner en Premier League depuis leur titre acquis sur leur pelouse contre Tottenham. Ce lundi soir, c’est Brighton qui en a profité pour s’imposer contre le roi d’Angleterre (3-2). Petit miracle, quand même : les hommes d’Arne Slot ont viré en tête à la pause au bout d’une première période délicate, grâce à des buts de Harvey Elliott et de Dominik Szoboszlai.

Brighton rêve d’Europe

Yasin Ayari avait pourtant remis les compteurs à zéro en marquant pour les Seagulls, qui ont renversé la table dans le second acte. Kaoru Mitoma a d’abord fait parler sa magie avec une magnifique passe pour Danny Welbeck, qui a buté sur Alisson avant de voir le Japonais suivre pour conclure. Il a remis ça en trouvant O’Riley côté gauche en fin de partie, avant un centre du dernier cité pour Jack Hinshelwood, buteur pour offrir la victoire à Brighton.

Un coaching gagnant de Fabian Hürzeler, les trois joueurs impliqués sur le but de la gagne étant entrés en jeu en seconde période. Et surtout, une victoire de l’espoir pour Brighton, 8e et en course pour arracher une qualification européenne.

Yasin Ayari égalise pour Brighton face au champion en titre 🏆 Brighton / Liverpool, en direct sur CANAL+FOOT 🖥️#BHALIV | #PremierLeague pic.twitter.com/PyPNZGejDx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2025

Il leur reste à savoir s’ils joueront chez un Tottenham en fête ou en déprime après leur finale européenne, dimanche prochain.

Liverpool renversant face à Brighton, Bournemouth surprend aussi Manchester City