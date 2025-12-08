S’abonner au mag
Paris devra-t-il encore faire sans Dembélé ?

Paris devra-t-il encore faire sans Dembélé ?

Si on parle de saison blanche, ce n’est pas pour parler de ski.

Selon les informations du Parisien, Ousmane Dembélé ne devrait pas prendre part au prochain match du Paris Saint-Germain, prévu mercredi du côté de Bilbao, pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions. La décision finale n’est pas encore prise, mais cette fois, le Ballon d’or 2025 présente un syndrome grippal et n’était pas à l’entraînement ce lundi.

La vie sans Ousmane

C’est peu dire que le PSG de Luis Enrique a appris à jouer sans son attaquant. Après la saison marathon 2024-2025, l’international français a manqué 9 matchs en club, toutes compétitions confondues. La faute à un ischio ou à un mollet récalcitrant.

Depuis son retour, il avait été utilisé avec parcimonie par le staff parisien – 11 minutes contre Tottenham, 26 contre Monaco et 26 contre Rennes – avec l’objectif de reprendre progressivement du rythme et d’éviter la rechute. Cette fois, c’est une bonne vieille grippe bien de saison qui pourrait être fautive.

Franchement, c’est à se demander si ça vaut le coup de recevoir un Ballon d’or.

