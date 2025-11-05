S’abonner au mag
Mauvaises nouvelles pour Ousmane Dembélé et Nuno Mendes

MH
Docteur Luchamour.

Après Achraf Hakimi et sa cheville qui fait la tête, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes devraient l’accompagner dans la salle de soins du Campus ces prochaines semaines. Le premier, victime d’une lésion au mollet gauche, a encore vu son corps lui rappeler ses limites dans une année intense.

Un entorse au genou pour Nuno Mendes

Après le Ballon d’or et les festivités, l’ailier parisien semblait avoir enterré les fantômes de ses fibres musculaires. Pour Luis Enrique, c’est une pièce maîtresse qui saute, et un casse-tête de plus pour animer les ailes. Dembouz est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Lyon et ne devrait pas être de la partie pour le dernier rassemblement de l’année de l’équipe de France.

Sur l’autre flanc, Nuno Mendes rejoue le même film : celui du joueur pétri de talent, mais trahi par ses articulations. Cette fois, c’est le genou gauche qui a craqué. Après avoir mangé les Mohamed Salah, Bukayo Saka, Lamine Yamal et pas Vincent Kompany, le meilleur latéral gauche du monde va devoir vider ses poches pour aller plus vite à l’infirmerie. Il sera lui aussi absent ces prochaines semaines, précise le communiqué du PSG.

Luis Enrique peut ressortir sa boîte à outils.

On connaît la durée d'indisponibilité d'Achraf Hakimi

MH

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
22

