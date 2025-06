Roberto est-il un Lynx ?

Dans une interview à El Partidazo de COPE, Roberto Martínez a été interrogé sur le prochain Ballon d’or. Lui qui a récemment fait l’éloge de Vitinha a d’abord réaffirmé son amour pour ce dernier : « Vitinha est le style de joueur auquel on est habitué en Espagne, car Xavi ou Iniesta ont créé ce genre de milieu. »

Des compliments qui ne valent pas grand-chose à côté de ce que le sélectionneur du Portugal pense de Nuno Mendes : « C’est le meilleur arrière gauche que j’ai jamais vu. On parle d’un joueur qui peut défendre en un contre un, qui peut jouer défenseur central, sur le côté, à l’intérieur. Il est très rapide, c’est un excellent finisseur et il a une grande qualité de passe. Je pensais que le joueur parfait n’existait pas, mais la vérité est que Nuno Mendes en est très proche. »

Toujours un mot doux pour Cristiano Ronaldo

Un rassemblement portugais ne peut se dérouler sans que la plus grande légende du pays n’obtienne quelques mots doux de son sélectionneur. Buteur lors des deux matchs contre l’Allemagne et l’Espagne, Cristiano Ronaldo n’a pas pu retenir ses larmes au coup de sifflet final. Pour son sélectionneur, « il faut comprendre les moments d’un footballeur. D’un joueur qui vivait ses dernières actions. C’est le meilleur joueur de l’histoire du Portugal. Il n’y a pas de records comme les siens. Avoir un joueur comme Ronaldo, c’est une leçon de football quotidienne. »

🇵🇹 Roberto Martínez, sobre @Cristiano, en @partidazocope 👀 "Hay que entender los momentos de un futbolista; él ha sido un luchador nato" 💪🏻 "Ha hecho historia, y su forma de mejorar cada día es contagiosa" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hDbba54QOb — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 10, 2025

« Dans le cas de Cristiano, nous avons vu que lorsqu’il joue, l’adversaire le remarque. Nous valorisons le talent, l’expérience et l’engagement d’un joueur. Dans ces trois domaines, Ronaldo est exemplaire », a tenu à rappeler Roberto Martínez alors que l’opinion publique remet de plus en plus en question l’omniprésence du joueur de 40 ans, quintuple Ballon d’or.

Si on suit le football à travers les statistiques, CR7 est candidat au Ballon d’or.

