Attention à ne pas se tromper de Petit Victor…

Après avoir dompté la Mannschaft sur ses terres, Roberto Martinez en a profité pour déclarer sa flamme à Vitinha : « Ce qu’il réalise cette saison, pour moi, sans aucun doute, le justifie. C’est un joueur essentiel dans les succès du PSG cette année. Je pense que, par son style et son efficacité, il mérite d’être Ballon d’or», a déclaré l’ancien sélectionneur de la Belgique, dans des propos recueillis par A Bola.

En lice pour un potentiel quintuplé

Pas étonnant quand on jette un œil au palmarès du bonhomme cette saison : Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions avec le PSG, et potentiellement Ligue des nations et un Mondial des clubs pour la route.

Le milieu portugais a pourtant commencé sur le banc ce mercredi, avant de monter au jeu en seconde période. Une stratégie assumée par Martinez qui a vanté la gestion du tempo, le rôle des remplaçants et la souplesse tactique de son équipe : « Le Portugal a besoin d’être tactiquement flexible, ce que nous avons été lors de cette partie. »

En finale dimanche, ce sera la France ou l’Espagne. Et peu importe l’adversaire, Martinez est déjà chaud : « Le défi est immense, mais c’est exactement ce que nous voulons. »

Un souhait sûrement partagé par Vitinha.

Francisco Conceição parle à son père tous les jours