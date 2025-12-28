S’abonner au mag
  • Serie A
  • J17
  • AC Milan-Hellas (3-0)

Milan congédie le Hellas avec un Nkunku enfin décisif

JB
AC Milan 3-0 Hellas Vérone

Buts : Pulisic (45e+1) & Nkunku (48e SP & 53e) pour les Rossoneri

Délivrance ?

Face à un Hellas 18e de Serie A et encore une fois hors service, le Milan s’est fait plaisir à domicile (3-0) et reprend la tête du championnat en attendant de connaître le résultat du voisin intériste sur la pelouse de l’Atalanta, ce dimanche soir (20h45).

Deux buts en cinq minutes

Muet depuis son transfert en Lombardie – contre 37 millions d’euros – cet été, Christopher Nkunku a chassé les nuages avec un doublé en l’espace de cinq minutes : un penalty transformé après une faute dans la surface qu’il avait lui-même obtenue au duel avec Victor Nelsson (48e), puis un but de filou, quasiment sur la ligne de but, après une frappe de Luka Modrić déviée sur le montant par Lorenzo Montipò (53e). Avant ça, Christian Pulisic-Sweeney avait lancé les siens en profitant d’une tête d’Adrien Rabiot (45e+1).

Pas plus de surprise en Serie A qu’en Coupe d’Afrique, donc.

