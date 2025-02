L’AC Milan se sort difficilement de l’ennui face au Hellas Vérone

AC Milan 1-0 Hellas Vérone

But : Giménez (76e) pour les Rossoneri.

Que ce fut dur pour l’AC Milan face au Hellas Vérone.

Auteurs d’une prestation médiocre ce samedi, les Rossoneri ont dû s’en remettre à un joli mouvement de Rafael Leão pour l’emporter face au quinzième de Serie A (1-0). La victoire fait du bien aux Milanais, embourbés à la septième place du classement et qui reviennent à un point du top 6.

Comme trop souvent dernièrement, le Milan se montre à la peine pour offrir un jeu offensif satisfaisant. La première période est ainsi soporifique, avec très peu d’occasions à signaler de part et d’autre et de nombreuses fautes (19 en 45 minutes). À la pause, Leão entre en jeu pour apporter du dynamisme à l’équipe de Sérgio Conceição. Le changement s’avère gagnant : à un peu moins d’un quart d’heure du terme, le Portugais, trouvé à la gauche de la surface par Álex Jiménez, remet superbement le ballon dans l’axe d’une reprise dans les airs ; Santiago Giménez surgit alors d’un coup de casque à bout portant pour offrir la victoire aux siens (1-0, 76e). L’attaquant mexicain, recruté du côté de Feyenoord cet hiver, inscrit là son second but sous ses nouvelles couleurs en quatre rencontres.

Milan vainc Vérone mais pas ses doutes, Leão sort sur blessure