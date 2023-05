L’Inter gifle le Hellas, la Cremonese frustre le Milan

AC Monza 1-1 AS Roma

Buts : Caldirola (39e) pour les Brianzoli // El Shaarawy (24e) pour les Giallorossi

Trois victoires sur les trois derniers matchs, tel était le bilan de l’AC Monza avant la réception des Romains. Autant dire que le déplacement s’annonçait périlleux pour la Roma, toujours dans la course à la Ligue des champions. Et dès les premières secondes, les locaux font passer un frisson dans la défense romaine, avec cette frappe de Dany Mota que Rui Patrício parvient à repousser en corner (1re). Les hommes de Mourinho sont prévenus et répondent à cette première occasion lombarde. Sur une superbe ouverture de Pellegrini, Solbakken se retrouve dans la surface, mais l’attaquant norvégien tergiverse et voit Izzo lui subtiliser le cuir d’un super geste défensif (14e). Le match s’emballe, Brianzoli et Giallorossi se livrent une véritable bataille et alternent les offensives. La Roma se montre de plus en plus dangereuse. Et sur une grossière erreur du portier adverse Di Gregorio, Abraham subtilise le cuir et sert El Shaarawy qui s’y reprend à deux fois pour ouvrir le score (0-1, 24e). Mais comme souvent cette saison, les hommes de Palladino ne s’avouent pas vaincus. Et sur un coup franc lointain, Rovella trouve Caldirola étonnement seul au second poteau, qui trompe cette fois-ci Rui Patricio d’un plat du pied des familles (1-1, 39e). Gonflé à bloc, Monza se montre entreprenant et multiplie les offensives dans un match ouvert et rythmé. Dès le retour des vestiaires, Carlos Augusto se procure une véritable occasion, mais Rui Patrício se veut vigilant sur sa ligne (47e). Bousculés, les Romains procèdent alors en transition rapide, et Spinazzola – entré en jeu quelques secondes auparavant – se procure une véritable occasion, mais manque de lucidité (62e). Les minutes défilent, mais les occasions se font de plus en plus rares. La Roma repart donc de Monza avec un (très bon) point.

Lazio 2-0 US Sassuolo

Buts : Felipe Anderson (14e) et Bašić (92e) pour les Biancocelesti

Après sa défaite sur la pelouse de l’Inter, la Lazio s’est relancée à la maison face à Sassuolo. Dominateurs dès les premières minutes, les hommes de Sarri parviennent à ouvrir la marque par l’intermédiaire de Felipe Anderson, sur une offrande de Marcos Antonio (1-0, 14e). Do Brazil. Dans un match ouvert et animé, les visiteurs parviennent à se procurer leur première véritable occasion avec cette frappe d’Henrique qui manque le cadre (31e). Mais la plus grosse occasion de Sassuolo est l’œuvre de Frattesi qui voit son missile échouer sur la barre de Provedel (49e). Au retour des vestiaires, les deux équipes livrent une bataille serrée, mais ce sont bien les Neroverdi qui se procurent les plus grosses situations, comme cette frappe trop croisée de Defrel qui ne trouve pas le cadre (63e). Il faut attendre le temps additionnel pour voir la Lazio crucifier sa proie du soir. Sur une offrande de Zaccagni, Bašić n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (2-0, 92e). Face à une séduisante équipe de Sassuolo, la bande d’Immobile assure l’essentiel et prend une sérieuse option sur la Champions, avant la réception du Milan samedi.

AC Milan 1-1 US Cremonese

Buts : Junior Messias (93e) pour les Rossoneri // Okereke (77e) pour les Grigiorossi

Virtuellement septième avant le coup d’envoi, le Milan n’avait pas d’autres choix que de gagner devant son public face au dix-neuvième au classement. Chose que les hommes de Stefano Pioli n’ont pas faite. Pire, ils se sont inclinés. Comme souvent, le champion d’Italie en titre a dominé, et comme souvent il s’est retrouvé sans inspiration face à ce bloc bas crémonais. Avec un onze légèrement remanié (Leão, Giroud, Hernández, Tonali sur le banc), les Rossoneri pensent pourtant vivre une soirée tranquille. Sur une sublime ouverture de Kalulu, Saelemaekers parvient à se jouer de la défense adverse d’un magnifique appel et ne tremble pas dans le dernier geste (11e). Mais après consultation de la VAR, le but est logiquement refusé pour hors-jeu. Dix minutes plus tard, De Ketelaere profite d’une erreur défensive adverse pour se retrouver seul face à Carnesecchi. Mais le Belge, faute d’abnégation, manque complètement son crochet (21e). Les vagues milanaises se multiplient, mais en face, la Cremonese résiste. Sans inspiration, le Milan ne parvient pas à trouver la faille, enchaînant les séquences de possession ronronnantes. En seconde période, les Grigiorossi verrouillent encore plus. Et forcément, ce manque de réussite se fait sanctionner. Sur un long ballon, Okereke s’amuse de Thiaw et de Kalulu, qui finissent tous les deux au sol, puis remporte son duel face à Maignan (0-1, 77e). Dans les dernières minutes, Junior Messias parvient à sauver les meubles sur coup franc (1-1, 93e). Le Milan n’avance plus et s’endort à la sixième place au classement.

Hellas Verona 0-6 Inter

Buts : Gaich (CSC, 31e), Çalhanoğlu (36e), Džeko (38e,61e) et Lautaro Martínez (55e.et 92e) pour les Nerazzurri

En pleine confiance après sa remontada réalisée à la maison trois jours plus tôt contre la Lazio, l’Inter est parvenue à confirmer. En déplacement sur la pelouse du Hellas, les Nerazzurri se sont largement imposés 6-0. Auteure d’un début de match poussif, la bande d’Inzaghi est même tout proche de concéder, mais Handanovič se montre vigilant devant Verdi (20e). Une action véronaise qui sonne comme un avertissement pour l’Inter qui monte alors peu à peu en puissance. Alors que Montipo, le portier véronais, repousse l’échéance avec ces deux parades devant Džeko (27e) puis Mkhitaryan (28e), les locaux finissent par craquer. En sept minutes top chrono, les Interistes inscrivent trois buts : tout d’abord sur un centre de Dimarco, le malheureux Gaich envoie le cuir dans ses propres filets d’une magnifique tête plongeante (0-1, 31e). Gonflée à bloc, l’Internazionale double la mise sur un missile aux 25 mètres signé Çalhanoğlu, qui vient nettoyer au passage la lucarne adverse (0-2, 36e). Et comme on dit jamais deux sans trois, quelques secondes après l’engagement adverse, Lautaro Martínez sert Džeko qui inscrit son premier but depuis le 4 janvier (0-3, 38e). Au retour des vestiaires, les Nerazzurri continuent sur leur lancée avec des buts de Lautaro Martínez (0-4, 55e), suivi de Džeko qui y va de son doublé (0-5, 61e). Même topo pour l’attaquant argentin qui double son compteur de la soirée dans les dernières minutes du match (92e, 0-6).

