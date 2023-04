L’Inter retourne la Lazio et rêve encore de C1

Inter 3-1 Lazio

Buts : Lautaro (78e, 90e) et Gosens (83e) pour les Nerazzurri // Felipe Anderson (30e) pour les Laziale

L’Inter le savait : il fallait gagner cette partie pour ne pas sombrer dans la course à la Ligue des champions. Mission accomplie pour les Nerazzurri, pourtant plombés par une erreur d’Acerbi en première mi-temps, mais qui ont su trouver les ressources pour renverser la Lazio ce dimanche (3-1). Un joli coup qui permet aux Intéristes de grimper au quatrième rang et qui offre au Napoli la possibilité d’être sacré dans la foulée face à la Salernitana.

Acerbi sur un plateau

Conscients de l’importance de cette partie, les Intéristes – équipés d’un maillot sans sponsor principal suite à des retards de paiement – affichent un visage assez séduisant, mais se heurtent au bloc bas proposé par Sarri et ses ouailles. Il faut finalement attendre plus de vingt minutes pour voir enfin les Nerazzurri faire sauter le verrou romain mais la patrouille rattrape Correa, hors- jeu, alors que Mkhitaryan avait fait trembler les filets (25e). Un premier coup de chaud pour la Lazio qui décide de refroidir tout le monde, le Napoli compris, dans la foulée, bien aidé par son ex, Acerbi. Le défenseur italien perd le cuir devant sa surface et Felipe Anderson, opportuniste, en profite pour décaler Luis Alberto. L’Espagnol enrhume l’arrière-garde milanaise d’une délicieuse feinte de frappe et retrouve le Brésilien qui conclut, en force, du droit (0-1, 30e). Les hommes d’Inzaghi réagissent mais ni Mkhitaryan, sur une action similaire à celle de son but refusé, ni Barella d’une sublime demi-volée n’accrochent le cadre (37e et 40e). Pire, Acerbi glisse dans le rond central et offre une nouvelle opportunité aux Laziale juste avant la pause. Heureusement pour l’ancien de la Lazio, Onana sort une belle horizontale devant Immobile avant que Felipe Anderson n’expédie le cuir dans les nuages (45e) et c’est finalement l’Inter, pourtant plus entreprenant, qui s’en sort bien à l’issue de ces 45 premières minutes.

Lukaku de grâce

Les Intéristes profitent du passage aux vestiaires pour recharger les batteries et reprendre son siège des cages de Provedel dès la reprise. Sur un énième débordement de Dimarco, intenable dans son couloir gauche, Barella balance une reprise de volée mais manque le cadre (55e). Passeur, Dimarco y va ensuite de sa tentative, bien servi par Çalhanoğlu, et il faut l’intervention parfaite de Provedel, impérial ce dimanche, pour empêcher le latéral milanais d’égaliser (65e). Comme lors du premier acte, les Intéristes multiplient les tentatives – seize pour seulement quatre cadrées à ce moment-là, 25 en tout – sans parvenir à concrétiser. À l’image de Lautaro, tout juste entré en jeu, qui tergiverse trop alors qu’il filait au but et finit par se faire reprendre par Casale (72e). Deuxième au classement des buteurs de Serie A, l’Argentin profite de sa deuxième situation, et d’un bon service de Lukaku, pour planter son seizième caramel de la saison et récompenser les efforts des siens (1-1, 78e). L’Inter en profite pour continuer d’appuyer sur l’accélérateur. Le Belge, pas en réussite lors du premier acte, glisse une nouvelle offrande à Gosens qui y laisse une épaule mais expédie sa volet dans le mille (2-1, 83e). Complètement sonnés, les Laziale sombrent définitivement lorsque Vecino offre le but du break à Lautaro (3-1, 90e). À six journées de la fin, c’est bien l’Inter qui mène la course au dernier ticket qualificatif pour la C1 pendant que la Lazio reste sous le menace de la Juve.

Inter (3-5-2) : Onana – D’Ambrosio, Bastoni (Gosens, 71e puis De Vrij, 86e), Acerbi – Darmian (Dumfries, 46e), Barella, Brozović, Mkhitaryan (Çalhanoğlu, 61e), Dimarco – Lukaku, Correa (Lautaro, 61e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić (Pellegrini, 86e), Casale, Romagnoli, Hysaj (Lazzari, 86e) – Milinković-Savić, Cataldi (Vecino, 50e), Luis Alberto – Felipe Anderson, Immobile (Pedro, 68e), Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.

