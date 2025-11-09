L’Inter nouveau leader après sa victoire contre la Lazio

Inter 2-0 Lazio

Buts : Martinez (3e), Bonny (62e) pour les Nerazzurri

Profitant du faux pas de Naples plus tôt ce dimanche après-midi, l’Inter a récupéré le fauteuil de leader de Serie A.

Le champion sortant s’est en effet offert une victoire solide contre la Lazio (2-0), qui tombe après une série de six matchs sans défaite en championnat. Et les Romains tombent très vite, d’ailleurs : il ne faut ainsi que trois minutes à Lautaro Martinez pour ouvrir le score, l’Argentin récupérant un service de Bastoni et tentant sa chance de l’extérieur pour envoyer le ballon en pleine lucarne. Un joli come-back pour l’Argentin, qui n’avait plus marqué depuis un mois et qui symbolise le pressing des Nerazzurri empêchant la Lazio de s’exprimer dans le premier acte.

Bonny assure encore

Au retour des vestiaires, les visiteurs se heurtent à un Sommer très costaud. Pas de bol, Ange-Yoann Bonny double la mise à l’heure de jeu en poussant au fond des filets un centre de Dimarco que Provedel ne peut bloquer. Zieliński aurait pu encore aggraver la marque, mais sa réalisation du gauche est annulée par la VAR pour une faute de main de Dimarco, encore lui. Tant pis, l’essentiel est là. La Lazio manque de se rapprocher des places européennes, et reste dans le ventre mou. En haut du classement, l’Inter est à égalité de points avec la Roma et le Milan, tandis que Naples ou Bologne ne sont pas loin en embuscade.

La bataille pour le Scudetto promet d’être intense.

