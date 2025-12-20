Haaland porte City au sommet, Wolverhampton continue de sombrer

Mais il n’est pas humain, ce bonhomme !

En attendant le déplacement d’Arsenal à Everton dans la soirée, Manchester City en a profité pour s’asseoir dans le fauteuil de leader de cette Premier League en écrasant West Ham (3-0). Une victoire nette et une énième démonstration de force d’Erling Haaland, double buteur dans son style caractéristique et passeur. Il ne faut même que six minuscules minutes au Norvégien pour faire péter le mur adverse en deux temps. Maître total de son sujet, City fait le break avant la pause par le biais de Tijjani Reijnders, bien évidemment sur un service de son n°9. Celui-là même qui est au bon endroit au bon moment pour profiter d’une passe mal interceptée par la défense londonienne pour punir à bout portant et parachever le succès des siens après l’heure de jeu.

Ohlala le délice collectif de Manchester City avec une nouvelle fois Rayan Cherki à la baguette 🤤#MCIWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/LtX1F10vhp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 20, 2025

Soupe à la grimace pour Wolverhampton, Burnley arrache un point

Bien plus bas dans le tableau, Wolverhampton continue de foncer tout droit vers le Championship, au fil d’une saison absolument catastrophique. Les Wolves ont pourtant tenu plus d’une heure avant de voir Brentford dompter un Molineux dépité après un doublé de Keane Lewis-Potter (0-2). Un premier but sur une bien mauvaise lecture défensive, puis un deuxième en taclant auront suffi, avant que Jorgen Strand Larsen ne rate son penalty pour les locaux. Juste devant, Burnley est allé arracher un point à Bournemouth, Armando Broja répondant de la tête à la belle frappe placée d’Antoine Semenyo après une glissade (1-1). Enfin, le score nul et vierge de l’après-midi est pour les deux néo-ambitieux, Brighton et Sunderland (0-0).

Bon ou mauvais point ? Vous avez quatre heures.

Manchester City 3-0 West Ham

Buts : Haaland (6e et 69e) et Reijnders (38e)

Brighton 0-0 Sunderland

Bournemouth 1-1 Burnley

Buts : Semenyo (67e) pour les Cherries // Broja (90e) pour les Clarets

Wolverhampton 0-2 Brentford

Buts : Lewis-Potter (63e et 83e)

Haaland, Cherki et Manchester City mordent les Wolves