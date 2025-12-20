S’abonner au mag
  • Premier League
  • J17
  • Résumé

Haaland porte City au sommet, Wolverhampton continue de sombrer

TB
Haaland porte City au sommet, Wolverhampton continue de sombrer

Mais il n’est pas humain, ce bonhomme !

En attendant le déplacement d’Arsenal à Everton dans la soirée, Manchester City en a profité pour s’asseoir dans le fauteuil de leader de cette Premier League en écrasant West Ham (3-0). Une victoire nette et une énième démonstration de force d’Erling Haaland, double buteur dans son style caractéristique et passeur. Il ne faut même que six minuscules minutes au Norvégien pour faire péter le mur adverse en deux temps. Maître total de son sujet, City fait le break avant la pause par le biais de Tijjani Reijnders, bien évidemment sur un service de son n°9. Celui-là même qui est au bon endroit au bon moment pour profiter d’une passe mal interceptée par la défense londonienne pour punir à bout portant et parachever le succès des siens après l’heure de jeu.

Soupe à la grimace pour Wolverhampton, Burnley arrache un point

Bien plus bas dans le tableau, Wolverhampton continue de foncer tout droit vers le Championship, au fil d’une saison absolument catastrophique. Les Wolves ont pourtant tenu plus d’une heure avant de voir Brentford dompter un Molineux dépité après un doublé de Keane Lewis-Potter (0-2). Un premier but sur une bien mauvaise lecture défensive, puis un deuxième en taclant auront suffi, avant que Jorgen Strand Larsen ne rate son penalty pour les locaux. Juste devant, Burnley est allé arracher un point à Bournemouth, Armando Broja répondant de la tête à la belle frappe placée d’Antoine Semenyo après une glissade (1-1). Enfin, le score nul et vierge de l’après-midi est pour les deux néo-ambitieux, Brighton et Sunderland (0-0).

Bon ou mauvais point ? Vous avez quatre heures.

  Manchester City 3-0 West Ham

Buts : Haaland (6e et 69e) et Reijnders (38e)

  Brighton 0-0 Sunderland

  Bournemouth 1-1 Burnley

Buts : Semenyo (67e) pour les Cherries // Broja (90e) pour les Clarets

  Wolverhampton 0-2 Brentford

Buts : Lewis-Potter (63e et 83e)

Haaland, Cherki et Manchester City mordent les Wolves

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
100
74

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!