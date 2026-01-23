S’abonner au mag
Roberto De Zerbi confus sur Benjamin Pavard

Roberto De Zerbi confus sur Benjamin Pavard

Difficile saison, pour Benjamin Pavard. Depuis le mois d’octobre et notamment une défaite de l’Olympique de Marseille à Lens lors de la neuvième journée de Ligue 1, la recrue phocéenne enchaîne les performances moyennes. Cela a encore été le cas à l’occasion du lourd revers de l’OM à domicile contre Liverpool, les Reds s’étant largement imposés en Ligue des champions. À la suite de cette raclée, Roberto De Zerbi avait semblé s’en prendre à son latéral en conférence de presse : « On n’a pas compris où se situait le jeu, il était beaucoup sur Pavard et on l’a compris trop tard. S’il l’avait compris lui-même, on aurait réussi à sortir davantage et on n’aurait pas perdu de ballons bêtes. »

Mais visiblement, c’est l’entraîneur lui-même qui n’a pas été compris. Car, toujours devant les médias, le technicien est revenu sur ses propos et a… défendu son joueur, de manière plutôt confuse : « Le match contre Liverpool ne m’a pas plu, mais ce n’est pas à cause de Pavard. Il y a des gens qui ont voulu me mettre des mots dans la bouche, mais je n’ai pas attaqué Pavard. J’ai dit que c’était lui l’homme libre, les autres n’ont pas réussi à voir que Pavard était le joueur libre. Et lui aussi aurait peut-être pu se démarquer davantage, j’aurais peut-être dû mieux lui expliquer. » Effectivement, les explications du coach italien ne s’avèrent pas toujours très claires…

