Virgil van Dijk salue l'ambiance du Vélodrome

L’honneur sauvé côté tribunes. Après la victoire 3-0 de Liverpool face à l’Olympique de Marseille, le défenseur Virgil van Dijk a tenu à saluer l’ambiance du Vélodrome.

Très détendu en zone mixte au coup de sifflet final, l’international néerlandais a glissé un petit mot à ce sujet après la rencontre : « Un bon match, un bon résultat, un clean sheet, un beau stade, une belle ambiance. Donc oui, dans l’ensemble, une très bonne soirée pour nous. »

Il n’est pas le seul à avoir été bluffé par ce qu’on proposé les Marseillais en tribunes, le tifo consacré aux Beatles ayant particulièrement plu outre-Manche, tout en faisant le tour des réseaux sociaux du monde entier.

Malheureusement, ça ne permet pas de faire trembler les filets.

Dominik Szoboszlai explique qu’il a étudié les Marseillais avant de tirer son coup franc