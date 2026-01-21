- C1
- J7
- OM-Liverpool (0-3)
Les notes de Marseille-Liverpool
L’OM a oublié d’attaquer face à Liverpool, qui en a profité pour faire un peu de travaux de démolition au Vélodrome. Il faut dire que ce mur avait une sale gueule.
Olympique de Marseille
Gerónimo Rulli
Volvo a beau avoir inventé la ceinture de sécurité, ce n’est pas pour autant que tout le monde la boucle. Pareil pour Géronimo avec l’homme-crocodile pour éviter les frappes sous le mur.
Benjamin Pavard
IAM et The Beatles sur les tifos ? Pour ambiancer Benjam’, il faut plutôt tenter Annie Cordy et Michel Delpech. Il pourra se rattraper mercredi prochain avec RFM Party 80/90, puisqu’il sera suspendu pour le déplacement à Bruges.
Leonardo Balerdi
Au souffle de désespoir de Mandanda a succédé la mine déconfite de Balerdi. Pas besoin de brassard pour repérer le capitaine de l’OM : le body language suffit.
Facundo Medina
Pas bête de remonter son short aussi haut, mais ça n’a pas empêché la déculottée.
Timothy Weah
Si vous vouliez voir un Fils de, vous pouviez également opter pour les salles obscures ce mercredi. Sans vous spoiler, on espère que le premier film de Carlos Abascal Peiró valait plus le coup que la prestation du rejeton de George.
Geoffrey Kondogbia
À Marseille, le lobby pour le gâteau des rois est si fort que King Geoffrey a préféré priver ses attaquants de galette pour mieux distribuer des brioches pour les adversaires.
Mason Greenwood
Franchement, qu’il choisisse la Jamaïque. Il pourra continuer à faire ses sprints sans se soucier de ce qui se passe en dehors de son couloir.
Liverpool FC
Alisson
N’hésitez pas à faire appel aux services du maçon brésilien : il peut vous redresser une cloison à distance.
Jeremie Frimpong
Les frères Lebrun ne nous contrediront pas : on ne dit pas Frimpong, mais Jeremie de table.
Virgil van Dijk
Normalement, après 12 ans, on n’a plus le droit de floquer uniquement son prénom sur son maillot. Mais bon, il faut croire que lui fait ce qu’il veut sur un terrain. Un patron.
Milos Kerkez
On a pas mal parlé de la Vénus de Milo, mais on pourra maintenant parler des allées et venues de Milos.
Dominik Szoboszlai
Ce n’est pas avec le sosie de Keanu Reeves que la pilule rouge passera mieux pour l’OM.
Mohamed Salah
Pas dans l’équipe type de la CAN, et bientôt plus dans l’équipe type de son club.
Hugo Ekitiké
Des mecs qui n’ont pas apprécié leur expérience parisienne, il y en a plein Endoume. Par contre, qui jouent aussi bien au ballon, ça serait bien d’en avoir plus au Vélodrome.
Par Mathieu Rollinger