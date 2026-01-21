S’abonner au mag
  • C1
  • J7
  • OM-Liverpool (0-3)

Les notes de Marseille-Liverpool

Par Mathieu Rollinger

L’OM a oublié d’attaquer face à Liverpool, qui en a profité pour faire un peu de travaux de démolition au Vélodrome. Il faut dire que ce mur avait une sale gueule.

Les notes de Marseille-Liverpool

Olympique de Marseille

geronimo-rulli

Gerónimo Rulli

Volvo a beau avoir inventé la ceinture de sécurité, ce n’est pas pour autant que tout le monde la boucle. Pareil pour Géronimo avec l’homme-crocodile pour éviter les frappes sous le mur.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

benjamin-pavard

Benjamin Pavard

IAM et The Beatles sur les tifos ? Pour ambiancer Benjam’, il faut plutôt tenter Annie Cordy et Michel Delpech. Il pourra se rattraper mercredi prochain avec RFM Party 80/90, puisqu’il sera suspendu pour le déplacement à Bruges.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

leonardo-balerdi

Leonardo Balerdi

Au souffle de désespoir de Mandanda a succédé la mine déconfite de Balerdi. Pas besoin de brassard pour repérer le capitaine de l’OM : le body language suffit.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

facundo-medina

Facundo Medina

Pas bête de remonter son short aussi haut, mais ça n’a pas empêché la déculottée.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

timothy-weah

Timothy Weah

Si vous vouliez voir un Fils de, vous pouviez également opter pour les salles obscures ce mercredi. Sans vous spoiler, on espère que le premier film de Carlos Abascal Peiró valait plus le coup que la prestation du rejeton de George.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

geoffrey-kondogbia

Geoffrey Kondogbia

À Marseille, le lobby pour le gâteau des rois est si fort que King Geoffrey a préféré priver ses attaquants de galette pour mieux distribuer des brioches pour les adversaires.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mason-greenwood

Mason Greenwood

Franchement, qu’il choisisse la Jamaïque. Il pourra continuer à faire ses sprints sans se soucier de ce qui se passe en dehors de son couloir.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Liverpool FC

alisson

Alisson

N’hésitez pas à faire appel aux services du maçon brésilien : il peut vous redresser une cloison à distance.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

jeremie-frimpong

Jeremie Frimpong

Les frères Lebrun ne nous contrediront pas : on ne dit pas Frimpong, mais Jeremie de table.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

virgil-van-dijk

Virgil van Dijk

Normalement, après 12 ans, on n’a plus le droit de floquer uniquement son prénom sur son maillot. Mais bon, il faut croire que lui fait ce qu’il veut sur un terrain. Un patron.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

kerkez-milos

Milos Kerkez

On a pas mal parlé de la Vénus de Milo, mais on pourra maintenant parler des allées et venues de Milos.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

dominik-szoboszlai

Dominik Szoboszlai

Ce n’est pas avec le sosie de Keanu Reeves que la pilule rouge passera mieux pour l’OM.

Note de la rédaction 8.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mohamed-salah

Mohamed Salah

Pas dans l’équipe type de la CAN, et bientôt plus dans l’équipe type de son club.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

hugo-ekitike

Hugo Ekitiké

Des mecs qui n’ont pas apprécié leur expérience parisienne, il y en a plein Endoume. Par contre, qui jouent aussi bien au ballon, ça serait bien d’en avoir plus au Vélodrome.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Mathieu Rollinger

À lire aussi
03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
  • C1
  • J7
  • OM-Liverpool
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Sadio Mané est-il le meilleur joueur africain de l’histoire ?

Oui
Non
Fin Dans 12h
146
140
03
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)
Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Revivez Marseille-Liverpool (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!