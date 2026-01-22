Le debrief d'OM-Liverpool par Éric Fouda : « Greenwood ne joue pas son rôle de leader »

Grand suiveur de l'OM, Éric Fouda, entraîneur de Bayeux, décrypte la défaite phocéenne contre Liverpool ce mercredi soir. Sans tailler Roberto De Zerbi, parce qu'il estime « avoir déjà tout dit » .

Éric, quel constat faites-vous après cette défaite de l’OM contre Liverpool ?

Le constat que je fais en fin de match, c’est : aucun joueur de Marseille ne peut être titulaire à Liverpool. Et la différence se fait là, puisqu’il y a trop d’écart entre les deux équipes.

Qu’aurait dû faire l’OM pour emballer la partie ?

Marseille n’avait rien à perdre puisque Liverpool était favori, il aurait donc fallu mettre de la folie, presser haut. Je pense que dans leur choix mental, les Marseillais ont estimé qu’avec un nul, ils pourraient encore se qualifier, donc ils ont opté pour cette tactique. À l’arrivée, ils ont pris 3-0.

Ils ont donc été trop timides ?

Ce que je ne comprends pas, c’est la détermination qu’ils ont pu montrer à l’extérieur, que ce soit contre nous ou contre Angers, avec l’envie d’avancer, de presser haut, et qu’ils n’arrivent pas à reproduire cela chez eux… Notamment avec ce public, qui a été phénoménal contre Liverpool.

Greenwood ne pourrait pas jouer avec Luis Enrique au PSG par exemple, il l’aurait viré rapidement.

Et…

(Il poursuit.) Ce que je veux dire, c’est qu’ils n’ont rien à perdre. Ce n’est pas contre Liverpool que tu vas jouer ta qualification, quoi. Donc c’est dommage de ne pas avoir senti cette euphorie d’une équipe qui veut aller au bout. Ils ont essayé de le faire en deuxième mi-temps, mais c’était trop tard.

Qu’auriez-vous fait ?

Ce que je ne comprends pas, aussi, c’est de ne pas avoir mis de joueur de profondeur contre une équipe comme Liverpool. Gouiri joue dans les pieds, Greenwood joue dans les pieds. Dans ce cas-là, on met Aubameyang, qui va vite, qui peut faire reculer l’adversaire. Et si la défense accompagne la profondeur, on pourrait alterner vers un jeu de possession avec Greenwood, qui rentre. En l’occurrence, là, on n’avait aucune profondeur puisque Gouri venait aussi dans l’axe, donc aucun espace n’est créé dans le dos de l’adversaire… Ce style de jeu marche quand on a une grosse possession.

Szoboszlai ouvre le score juste avant la mi-temps face à l'OM 😣 Ce coup franc est sublime mais ce coup franc fait mal...#OMLIV | #UCL pic.twitter.com/lMu3tKIEX7 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 21, 2026

Vous parliez de qualité individuelle, mais Mason Greenwood semble être le seul capable d’amener un peu de folie dans le jeu marseillais.

Greenwood a le talent, et peut toujours sortir une action pour libérer son équipe. Mais il ne joue pas son rôle de leader. Il a des attitudes qui peuvent agacer ses coéquipiers. Ils voient le mec tout le temps marcher, ne pas faire les efforts… il n’aime pas les mauvais efforts du football en fait. La petite course de replacement, aider ses potes en difficulté, il n’aime pas. Donc ces petits gestes, quand la dynamique est bonne, ça passe, mais quand les choses vont moins bien, ça ne passe plus. Greenwood ne pourrait pas jouer avec Luis Enrique au PSG par exemple, il l’aurait viré rapidement.

Quand je vois qu’avec Bayeux, on est mené 4-0 à la mi-temps, et que je vois Angers le dimanche, en prendre aussi quatre mais à onze derrière, je me dis : « Bah, heureusement qu’on est allé les chercher quoi. »

Qu’auriez-vous dit à la mi-temps, après avoir encaissé ce but peu avant la pause ?

J’aurais surtout fait les changements très vite. Nous sommes menés à 1-0, il aurait fallu tout de suite amener de la profondeur. Dans les vingt dernières minutes, je me serai aussi passé d’un défenseur central. Amener un peu de folie avec un deuxième attaquant aux côtés d’Aubameyang ou alors garder Gouiri et Aubameyang. Il y avait besoin d’amener de la folie.

Sans évoquer l’écart de divisions ou le score, y’a-t-il des éléments tactiques que vous avez pu remarquer durant le match Bayeux-OM (0-9) ?

Bon, déjà, sur ce match-là, les trois premiers buts, on leur donne, parce qu’on est encore dans l’euphorie, des copains dans les tribunes, etc. Puis, j’ai fait un constat : en première mi-temps, nous sommes allés les chercher et on n’en prend « que » quatre. En deuxième mi-temps, on a essayé d’avoir un bloc plus médian, et on en a pris cinq. Donc finalement : on a quand même pris plus de plaisir en première mi-temps, où on a eu des situations, on a eu des coups francs, on a eu des frappes au but, qu’en deuxième, où l’on a eu qu’une ou deux situations. Quand je vois que nous sommes menés 4-0 à la mi-temps, et que je vois Angers le dimanche, en prendre aussi quatre mais à onze derrière, je me dis : « Bah, heureusement qu’on est allé les chercher quoi. » Angers a pris 4-0 à la mi-temps zéro en attendant Marseille dans sa moitié de terrain. Donc, sans être prétentieux, quel est le plus valorisant ? Bon après nous, on avait aussi que ça s’arrête à un moment (rires).

