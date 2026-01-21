IAM et les Beatles : le magnifique tifo des supporters de l'OM

Qui dit grands soirs dit grands tifos. Et ça, les supporters de l’OM l’ont bien compris. Pour la réception de Liverpool ce mercredi soir, les deux virages ont sortis leurs meilleures couleurs. D’un côté, un tifo avec le logo du groupe de rap marseillais IAM et une banderole : « Prêt à mourir, à la gloire de mon étendard », en référence aux paroles du couplet d’Akhenaton dans le morceau L’école du micro d’argent, issu de l’album éponyme (1997).

De l’autre, une banderole des quatre Beatles en train de lire le quotidien Le Provençal (qui a existé entre 1944 et 1997). Un joli clin d’œil à la bande justement issue de Liverpool, et plus largement à deux figures de la culture marseillaise et liverpuldienne.

Imaginez dans un monde parallèle un feat entre les deux groupes…