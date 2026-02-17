Ousmane Dembélé sorti sur blessure lors de Monaco-PSG

Le ballon dort. Il revenait bien en ce début d’année 2026, mais il a été coupé dans son élan très tôt ce mardi soir dans le barrage aller de Ligue des champions à Monaco : Ousmane Dembélé a dû quitter ses partenaires dès la première période.

L’attaquant français a cédé sa place à Désiré Doué à la 26e minute, en raison d’une gêne au mollet selon les informations rapportées par le diffuseur Canal+.

Luis Enrique avait confirmé avant la rencontre la titularisation de Dembélé, qui était incertain pour le match en Principauté après avoir ressenti une douleur à la jambe à l’entraînement la veille.

Résultat : Désiré Doué a marqué sur son deuxième ballon et a remis le PSG dans une rencontre bien mal embarquée.

Le PSG et Désiré Doué renversent Monaco