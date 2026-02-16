Ousmane Dembélé incertain face à Monaco

Oh la vilaine tuile. Selon les informations de L’Équipe, la participation d’Ousmane Dembélé (28 ans) au match de barrage de Ligue des champions, ce mardi face à l’AS Monaco (21h), pourrait être compromise, la faute à une gêne à la jambe ressentie lors du dernier entraînement sur la pelouse du stade Louis-II ce lundi soir.

Déjà en délicatesse vendredi à Rennes

Le Ballon d’or 2025 se serait plaint à plusieurs reprises auprès du médecin de l’équipe, testant sa jambe sur de nombreuses accélérations. La star parisienne avait d’ailleurs déjà semblé gênée vendredi soir, lors de la défaite des siens à Rennes (3-1). À moins de 24 heures du duel aller face à l’AS Monaco, le PSG pourrait voir son infirmerie se remplir un peu plus, après les forfaits annoncés de Fabian Ruiz et Senny Mayulu.

Ou bien il est tout simplement invité à l’anniversaire de la sœur de Neymar ?

