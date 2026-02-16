Le capitaine des Merlus cambriolé en plein match

Le Morbihan, c’est plus chaud qu’on ne le croit. Alors qu’il prenait part à la victoire des Merlus face à Angers ce dimanche (2-0), le capitaine du FC Lorient Laurent Abergel a subi une sacrée mésaventure : selon les informations d’Ouest France, le domicile du milieu de 33 ans a été cambriolé pendant le match par au moins trois individus, aperçus en train de quitter les lieux après l’effraction.

La voiture des malfrats retrouvée accidentée

Si aucune interpellation n’a eu lieu pour l’instant, les cambrioleurs n’ayant pas (encore) été retrouvés, la voiture des malfrats a été retrouvée accidentée non loin de la maison du joueur lorientais, à Ploemeur. Si le montant du préjudice n’a pas fuité, une enquête avec flagrance a été ouverte auprès de la gendarmerie de Lorient pour vol avec effraction.

Encore un qui n’a pas suivi les bons conseils de tonton Fabrice ?

