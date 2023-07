Fabrice Abriel donne ses conseils pour éviter d’être cambriolé

Tous aux Abriel.

Invité de BFMTV ce vendredi, Fabrice Abriel a distillé quelques billes pratiques, en espérant aider les footballeurs à éviter ou du moins à mieux se protéger des cambriolages. Lui-même victime d’une mise à sac de sa villa en 2010, à Aubagne, l’ancien Marseillais est intervenu dans le cadre du violent cambriolage dont ont été victimes Gianluigi Donnarumma et sa compagne, jeudi.

« Le joueur de foot, c’est comme un artiste. C’est un pouvoir d’achat identifié, médiatisé, prévisible et accessible au niveau des informations. Ceux qui commettent ces vols ont clairement accès au planning. Pour ma part, les voleurs savaient très bien que j’étais en train de préparer la finale de la Coupe de la Ligue à Clairefontaine. Ils ont les lieux, les dates, les jours d’absence, donc la possibilité d’organiser tout ça », stipule Abriel, aujourd’hui entraîneur des féminines du FC Fleury. Joueur majeur de Lorient (2006-2009), ce dernier appelle aussi à ce que les footballeurs gardent raison et mesure quant à l’étalage de leurs biens sur les réseaux sociaux. Car trop en montrer, c’est attirer l’attention et devenir une cible : « Les joueurs de foot ont envie de se faire plaisir. Ils ont envie de partager leur richesse même si c’est de courte durée. Il faut qu’ils soient préparés, mieux équipés de caméras. Ça paraît simple à dire mais très peu sont équipés de caméras. Certains ont un gardien en bas de l’immeuble mais souvent, ils ne sont pas suffisamment équipés pour dissuader. En fréquentant les lieux de nuit à Paris ou les restaurants, il y a du repérage et de l’observation. Il faut faire attention à qui on fréquente et les lieux qu’on fréquente. »

En somme, faire preuve de jugeote.

