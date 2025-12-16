Pourquoi Dimitri Payet pourrait gagner un titre en étant sans club

Champion en télétravail.

Longtemps, Dimitri Payet a été l’homme aux highlights sans médailles. À 38 ans, le Réunionnais pourrait enfin cocher la case « premier titre majeur » à son palmarès. Pourtant, il est actuellement sans club.

Vasco da Gama, qu’il a quitté en mai dernier, s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Brésil après avoir sorti Fluminense aux tirs au but. Deux matchs face au Corinthians (aller jeudi, retour dimanche) séparent donc Payet… d’un trophée qu’il pourrait soulever à distance.

Deux apparitions qui comptent

Payet a bien participé à la compétition : deux entrées en jeu lors des premiers tours contre l’União Rondónópolis (D5) et Nova Iguaçu (D4). C’est peu, mais suffisant pour être officiellement inscrit au palmarès en cas de victoire finale. Une anomalie statistique de plus dans une carrière qui en regorge déjà.

Jusqu’ici, l’ancien Marseillais s’est surtout illustré par des finales perdues : Ligue Europa 2018, Euro 2016, Trophées des champions, places de dauphin en Ligue 1, demi-finales à la chaîne.

Son seul titre remonte à la Coupe de La Réunion remportée en 2004, à 17 ans.

