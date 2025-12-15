Victoire riche en émotions pour Troyes face à Boulogne

Boulogne 1-2 Troyes

Buts : Monfray (CSC, 22e) pour l’USBCO // Mille (9e) et Ripart (90e+4) pour l’Estac

Carton rouge : Maronnier (83e) pour Troyes

La réussite du (futur ?) champion.

Leader de Ligue 2, Troyes a arraché une victoire jouissive sur la pelouse de Boulogne ce lundi soir (1-2). Jouissive, car les hommes de Stéphane Dumont sont passés à deux doigts de revenir bredouilles de la Côte d’Opale. Alors que le score était de 1-1 et qu’il ne restait que sept minutes dans le sablier, les visiteurs ont concédé un penalty : pris de vitesse, Lucas Maronnier a fauché Souleymane Keita dans la surface et a vu rouge (83e). Un sacrifice pas vain, puisque Hillel Konaté a stoppé la tentative aux onze mètres d’Exaucé Mpembele (85e). Sur l’ultime corner de la partie, Renaud Ripart a surgi au bon endroit au bon moment pour offrir la victoire aux siens au bout des émotions (1-2, 90e+4).

Cinq points d’avance

L’Estac avait pourtant cru, au départ, vivre une soirée tranquille au stade de la Libération. Profitant d’un ballon mal dégagé, Antoine Mille a placé un tir dans la lucarne d’Azamat Uriev depuis l’entrée de la surface (0-1, 9e). Quelques minutes plus tard, un autre Troyen trouve les filets… mais dans sa propre cage : Adrien-Mehdi Monfray dévie dans son camp un centre d’Amine El Farissi que Corentin Fatou n’avait pourtant pas su reprendre (1-1, 22e).

Au classement, l’Estac reste sur le trône avec 35 points. Saint-Étienne et Le Mans suivent derrière avec 30 unités, devant Reims et le Red Star (29 pts). De son côté, l’USBCO reste seizième, en position de barragiste, avec 16 points.

Boulogne ne sort pas du bois.

