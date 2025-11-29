Cherki, Harit, Salah... Voici à quoi ressemblera Troyes la saison prochaine

Invité de l’ After Foot cette semaine, le président de Troyes Edwin Pindi s’est amusé d’un possible transfert de Rayan Cherki, un jour, à l’ESTAC grâce au City Group. Qui sait, la multipropriété peut faire des miracles. En cas de montée en Ligue 1, le club aubois pourrait piocher dans plusieurs clubs pour se construire une équipe avec des joueurs issus de l’empire City. Une seule règle : un joueur max par club.

Gardien de but : Dominik Livaković (Gérone)

Héros de la Croatie pendant la Coupe du monde 2022, l’ancien gardien du Dinamo Zagreb et de Fenerbahçe a rebondi cet été à Gérone, antenne phare de Manchester City. Sauf que le club espagnol est actuellement dix-huitième de Liga. Imaginez une relégation, et tous les gros joueurs pourront changer de club. Une belle opportunité à saisir pour l’ESTAC.

Latéral gauche : Aziz Behich (Melbourne City FC)

Passé par le PSV Eindhoven, l’Istanbul Başakşehir ou encore Dundee United, Aziz Behich a surtout écrit son histoire en sélection nationale : 80 sélections avec l’Australie, une victoire en Coupe d’Asie en 2015, et une participation à la Coupe du monde 2018 puis 2022, en attendant celle de 2026. Un Australien en Ligue 1, ce serait l’occasion de nous rappeler les bons souvenirs de Denis Genreau sous le maillot toulousain.

Défenseur central : Thiago Martins (New York City)

Plus de 100 matchs sous le maillot du New York City FC, un passage par Bahia puis Yokohama, Thiago Martins navigue depuis 2017 parmi les clubs du City Group. Pourquoi pas tenter un nouveau challenge dans la Farmers League ? Accrochez-vous : il a décroché des titres dans tous les clubs dans lesquels il est passé : Palmeiras (champion en 2016), Yokohama (champion en 2019), et New York City (Campeones Cup en 2022). Troyes qui gagne la Coupe de France la saison prochaine, on vous aura prévenus.

Défenseur central : Tiri (Mumbai City FC)

Son nom ne vous dira sans doute rien. Formé à Cadiz, le défenseur central espagnol a ensuite fait ses classes chez les jeunes de l’Atlético de Madrid, avant de s’envoler pour l’Inde. Sous contrat avec Mumbai City depuis 2023, Tiri a décroché le titre national, et est devenu le deuxième étranger avec le plus de capes dans le championnat indien (plus de 150 matchs). Une opportunité à saisir, pour apporter de l’expérience et de belles histoires à raconter dans le vestiaire.

Latéral droit : Takuya Kida (Yokohama F. Marinos)

Bon, on a un peu triché, Kida joue milieu défensif. Mais avec 337 matchs à Yokohama F. Marinos et douze saisons avec la formation japonaise, le capitaine de 31 ans apportera toute son expérience à l’ESTAC, fort de deux titres de champion du Japon. C’est l’occasion aussi de redonner un joueur préféré à Brigitte Macron.

Milieu de terrain : Claudio Gomes (Palerme)

Retour en Europe, après un tour du monde sympa. Ce nom vous est peut-être familier. Formé au PSG (2013-2018) puis à Manchester City (2018-2021), Claudio Gomes s’impose comme un élément central du Palerme de Filippo Inzaghi. Près de 100 matchs disputés depuis son arrivée en 2022, et une belle évolution en Italie. Opportunité à saisir pour l’ESTAC, pour rajeunir un peu cette équipe de vieux briscards.

Milieu de terrain : Jean Lucas (EC Bahia)

La France se souvient bien de lui. Après deux saisons à Lyon, où il est notamment décisif en Coupe de la Ligue (2 buts), le milieu brésilien est prêté en 2021 à Brest, pour finalement rallier l’AS Monaco, où il peine à s’imposer. De retour à Santos en 2023, il rejoint ensuite le City Group et le club de Bahia, avec lequel il est actuellement en barrages pour accéder à la Copa Libertadores. Mais entre ça et jouer le maintien en Ligue 1, le choix est vite fait.

Milieu offensif : Rayan Cherki (Manchester City)

L’élément central de l’équipe. Edwin Pindi le veut, on va lui donner. Après une belle saison à Manchester City, Rayan Cherki passe ses vacances d’été à Villeurbanne, où il enchaîne les giga tacos avec ses potes. Furieux de le voir arriver hors de forme en présaison, Pep Guardiola préfère faire confiance à Claudio Echeverri, et demande le départ de Cherki dans une antenne du City Group. Troyes saute sur l’occasion, et rapatrie le talent français en Ligue 1 pour être la figure de proue du projet.

Ailier gauche : Amine Harit (Istanbul Başakşehir FK)

Qui savait que l’Istanbul Başakşehir faisait partie du City Group ? C’est pourtant bien le cas depuis 2024, où il est devenu le treizième club de l’empire cityzen. Après 107 matchs sous les couleurs de l’OM, Amine Harit a rejoint cet été le club turc, qui se bat pour ne pas descendre en deuxième division. Un retour en Ligue 1 ne paraît pas invraisemblable, et il pourrait d’ailleurs retrouver son meilleur copain Marquinhos, qui garde un bon souvenir de ses crampons.

Ailier droit : Mohamed Salah (Lommel SK)

Un Mohamed Salah qui joue ailier droit, ça ne peut qu’être annonciateur d’une grande carrière. L’homonyme de la légende de Liverpool est belge, et n’a jamais quitté son pays natal. Formé à l’Union saint-gilloise, il fait actuellement ses classes à Lommel, en D2. Rien que pour le flow du flocage « Mohamed Salah » sur le maillot bleu, ça vaut le coup.

FT | Mohamed Salah offre au Lommel SK une victoire à l'extérieur chez le leader ! 👑🚌 #ZWALOM pic.twitter.com/8dLMkCuYTU — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 8, 2025

Buteur : Tawfik Bentayeb (ESTAC Troyes)

On termine avec un Troyen, quand même. Après une belle saison à Rodez (30 apparitions pour 11 buts), Bentayeb est prêté à Troyes par l’US Touarga. Meilleur buteur de Ligue 2 cette saison (8 buts), l’attaquant marocain de 23 ans mènera donc l’attaque de ce nouveau projet. Avec Cherki, Harit et Salah pour l’épauler, les buts vont rapidement s’empiler. Et si Troyes veut d’autres pistes, Thomas Lemar peut être chaud de rentrer au pays pour se relancer.

