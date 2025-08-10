Le joueur préféré de Brigitte Macron quitte l'Hexagone

La Première dame de France va être triste.

Samedi soir, le Stade de Reims a annoncé le départ d’un cadre : le Japonais Junya Ito (32 ans), qui dynamitait le couloir droit champenois depuis trois saisons et avait même tapé dans l’oeil de Brigitte Macron, comme elle l’avait – plus ou moins – confié lors d’un passage dans la Cité des sacres en janvier 2024. Il fait son come back en Belgique, à Genk, là où il s’était révélé entre 2018 et 2022 – le transfert serait estimé aux alentours de trois millions d’euros.

Après 3️⃣ saisons pleines sous les couleurs Rouge et Blanche, 𝐉𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐈𝐭𝐨 quitte le Stade de Reims pour retrouver le KRC Genk. ありがとうございます Junya pic.twitter.com/Zi52TzgkT1 — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 9, 2025

13 buts et 18 passes décisives en 106 matchs

L’international nippon (62 sélections, 14 buts) a fait ses adieux au club et à ses supporters avec une vidéo dans laquelle les violons sont de sortie. Avec 106 apparitions pour 13 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues, Ito quitte le Stade en affichant des statistiques loin d’être dégueulasses. Il aura disputé ses trois derniers matchs avec Reims… dans son pays, lors de matchs amicaux dans le cadre de la tournée japonaise du club.

Il y a des choses inévitables lorsqu’on descend en Ligue 2.

