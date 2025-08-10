S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Le joueur préféré de Brigitte Macron quitte l'Hexagone

JB
Le joueur préféré de Brigitte Macron quitte l'Hexagone

La Première dame de France va être triste.

Samedi soir, le Stade de Reims a annoncé le départ d’un cadre : le Japonais Junya Ito (32 ans), qui dynamitait le couloir droit champenois depuis trois saisons et avait même tapé dans l’oeil de Brigitte Macron, comme elle l’avait – plus ou moins – confié lors d’un passage dans la Cité des sacres en janvier 2024. Il fait son come back en Belgique, à Genk, là où il s’était révélé entre 2018 et 2022 – le transfert serait estimé aux alentours de trois millions d’euros.

13 buts et 18 passes décisives en 106 matchs

L’international nippon (62 sélections, 14 buts) a fait ses adieux au club et à ses supporters avec une vidéo dans laquelle les violons sont de sortie. Avec 106 apparitions pour 13 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues, Ito quitte le Stade en affichant des statistiques loin d’être dégueulasses. Il aura disputé ses trois derniers matchs avec Reims… dans son pays, lors de matchs amicaux dans le cadre de la tournée japonaise du club.

Il y a des choses inévitables lorsqu’on descend en Ligue 2.

Chelsea plie le Milan, Dortmund perd contre la Juve mais honore Mats Hummels

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine