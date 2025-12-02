S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Manuel Neuer reste flou sur son avenir

VM
Manuel Neuer reste flou sur son avenir

Manuel de suspense.

Restera, restera pas ? Voire, continuera-t-il sa carrière ? Tel est le mystère entretenu par Manuel Neuer, 39 printemps au compteur. Mais (presque) toujours aussi fiable dans les cages du Bayern Munich. N’en déplaise aux ingrats.

Lorsque Sky Allemagne lui a demandé s’il avait pris une décision quant à une éventuelle prolongation dans son club, le portier relanceur a préféré botter en touche. Ce qui n’est pas dans ses habitudes sur le pré : « [Je n’ai] pas encore [décidé]. Je préfère prendre mon temps », a-t-il temporisé.

L’interrogation physique

Celui qui a tout de même manqué 92 matchs à cause de blessures a forcément pris en considération les risques de continuer à l’approche de la quarantaine, lui qui a déjà repoussé ses limites physiques malgré son âge avancé : « Il s’agit surtout de prendre le temps de réfléchir : comment va mon corps ? Quel est mon état de santé ? Est-il judicieux de continuer ? », s’interroge le vétéran avec sagesse. Se faisant, Neuer a logiquement déclaré ajourner son verdict : « J’ai besoin de reporter cette décision encore un peu. »

Allez, plus que 54 matchs pour égaler Oliver Kahn (3e) au nombre de capes avec le Rekordmeister.

Des joueurs bientôt disponibles en figurines Playmobil

VM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!