Manuel Neuer reste flou sur son avenir

Manuel de suspense.

Restera, restera pas ? Voire, continuera-t-il sa carrière ? Tel est le mystère entretenu par Manuel Neuer, 39 printemps au compteur. Mais (presque) toujours aussi fiable dans les cages du Bayern Munich. N’en déplaise aux ingrats.

Lorsque Sky Allemagne lui a demandé s’il avait pris une décision quant à une éventuelle prolongation dans son club, le portier relanceur a préféré botter en touche. Ce qui n’est pas dans ses habitudes sur le pré : « [Je n’ai] pas encore [décidé]. Je préfère prendre mon temps », a-t-il temporisé.

L’interrogation physique

Celui qui a tout de même manqué 92 matchs à cause de blessures a forcément pris en considération les risques de continuer à l’approche de la quarantaine, lui qui a déjà repoussé ses limites physiques malgré son âge avancé : « Il s’agit surtout de prendre le temps de réfléchir : comment va mon corps ? Quel est mon état de santé ? Est-il judicieux de continuer ? », s’interroge le vétéran avec sagesse. Se faisant, Neuer a logiquement déclaré ajourner son verdict : « J’ai besoin de reporter cette décision encore un peu. »

Allez, plus que 54 matchs pour égaler Oliver Kahn (3e) au nombre de capes avec le Rekordmeister.

Des joueurs bientôt disponibles en figurines Playmobil