S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J24
  • Marseille-Lyon (3-2)

L’OM célèbre la victoire contre l’OL avec Jul dans le vestiaire

EA
32 Réactions
L’OM célèbre la victoire contre l’OL avec Jul dans le vestiaire

« Nous, c’est Vive l’OM, demande à mon bèw. L’étoile sur l’maillot, elle peut pas tombew. » Ce dimanche, après la victoire de Marseille face à Lyon dans l’Olympico (3-2), les Phocéens ont eu de la visite dans les vestiaires.

Le rappeur marseillais Jul, véritable légende de la ville, a fait son apparition pour célébrer avec les joueurs. Qui dit Jul, dit signe Jul. C’est l’occasion de prendre une photo souvenir, et même Medhi Benatia se joint à la fête.

Depuis 2023, Jul sponsorise l’OM. Le nom de son label, D’or et de platine, est sur les manches du maillot phocéen. Mais l’influence du rappeur dans le monde du foot ne s’arrête pas là. De nombreux joueurs reprennent son signe comme célébration et d’autres se montrent en train de l’écouter avant un match. Marseille influence le monde.

Une belle entre l’OM et l’OL en Coupe de France ?

« Un seul Olympique » mais, pour l’instant, Marseille est 4e de Ligue 1, à deux points de Lyon. En début de saison, l’OM avait perdu 1-0 à Lyon. Égalité, balle au centre. Et si on les départageait en Coupe de France ? Pour espérer se retrouver, Marseille devra battre Toulouse mercredi et Lyon devra l’emporter face à Lens, actuel 2e de Ligue 1.

En gros, il reste trois matchs à gagner pour que Jul ne sorte un son à la Vegedream.

Les notes d’OM-OL

EA

À lire aussi
32
Revivez Marseille-Lyon (3-2)
  • Ligue 1
  • J24
  • Marseille-Lyon
Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Revivez Marseille-Lyon (3-2)
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Marseille-Lyon (3-2)
Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Revivez Marseille-Lyon (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.