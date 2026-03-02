L’OM célèbre la victoire contre l’OL avec Jul dans le vestiaire

« Nous, c’est Vive l’OM, demande à mon bèw. L’étoile sur l’maillot, elle peut pas tombew. » Ce dimanche, après la victoire de Marseille face à Lyon dans l’Olympico (3-2), les Phocéens ont eu de la visite dans les vestiaires.

Le rappeur marseillais Jul, véritable légende de la ville, a fait son apparition pour célébrer avec les joueurs. Qui dit Jul, dit signe Jul. C’est l’occasion de prendre une photo souvenir, et même Medhi Benatia se joint à la fête.

Depuis 2023, Jul sponsorise l’OM. Le nom de son label, D’or et de platine, est sur les manches du maillot phocéen. Mais l’influence du rappeur dans le monde du foot ne s’arrête pas là. De nombreux joueurs reprennent son signe comme célébration et d’autres se montrent en train de l’écouter avant un match. Marseille influence le monde.

Une belle entre l’OM et l’OL en Coupe de France ?

« Un seul Olympique » mais, pour l’instant, Marseille est 4e de Ligue 1, à deux points de Lyon. En début de saison, l’OM avait perdu 1-0 à Lyon. Égalité, balle au centre. Et si on les départageait en Coupe de France ? Pour espérer se retrouver, Marseille devra battre Toulouse mercredi et Lyon devra l’emporter face à Lens, actuel 2e de Ligue 1.

En gros, il reste trois matchs à gagner pour que Jul ne sorte un son à la Vegedream.

Les notes d’OM-OL