L'OL fait craquer l'OM

Face à une équipe marseillaise longtemps réduite à 10, Lyon a arraché un important succès dans l'Olimpico et rejoint Paris en tête du championnat. Marseille n'enchaîne pas.

Lyon 1-0 Marseille

But : Balerdi (88e, CSC) pour l’OL

Expulsion : Egan-Riley (29e) pour l’OM

Le cadre était idéal, avec un hommage des tribunes et du club à Bernard Lacombe, un premier très gros choc cette saison, un OL co-leader en début de troisième journée, un OM qui s’était réveillé face au Paris FC et même une occasion de battre le record de buts sur une journée de Ligue 1 au XXIe siècle, il n’en a rien été.

Magnifique tifo du virage sud pour Bernard Lacombe #OLOM pic.twitter.com/oYHwIWlMbs — Max (@MaxOL69) August 31, 2025

Malgré un OM réduit à 10 dès la demi-heure de jeu, Lyon a eu toutes les peines du monde à faire basculer une rencontre un temps folle en première période, puis beaucoup plus terne en deuxième, avant que sa recrue tchèque Pavel Šulc, et surtout Leonardo Balerdi contre son camp, ne trouve le chemin du but sur un coup de billard dans les derniers instants de la rencontre. L’OL compte trois victoires en trois matchs et pointe à la deuxième place, à égalité de points avec Paris, Marseille est dixième avec 3 points et déjà deux défaites au compteur.

Malick Fofana superstar

Au coup d’envoi, les Marseillais affichent leur ambitions offensives, avec notamment Bilal Nadir et Hamed Junior titulaires, alors qu’en face Khalis Merah est titulaire dans une compo sans véritable buteur et un Tolisso presque en pointe. Jean-Michel Aulas indique à Michele Kang qu’il a le palpitant qui bat à 100 à l’heure et c’est parti au Groupama Stadium. Si Marseille met plus d’intensité dans les premières minutes, avec déjà un Traoré en jambes, on assiste surtout à un round d’observations assez physique entre les deux formations. Côté gauche, Abner Vinícius et Malick Fofana commencent à monter en puissance et font tourner les têtes côté marseillais. Les deux joueurs sont dans tous les bons coups et enchaînent les percussions et les centres dangereux. Le Brésilien pousse Geronimo Rulli à une grosse parade (15e) mais se sent pousser des ailes quand il simule grossièrement une faute du gardien argentin. Monsieur Letexier consulte le VAR après avoir sifflé pénalty, revient sur sa décision et sanctionne le latéral d’un carton jaune.

Le match prend une autre dimension ❗ 🟥 Carton rouge pour CJ Egan-Riley, l'OM va jouer plus d'une heure à 10 😱#OLOM pic.twitter.com/1jxkvXFhao — L1+ (@ligue1plus) August 31, 2025

Marseille se montre timidement en contre, mais après une perte de balle fatale au milieu de terrain, Corentin Tolisso lance Fofana en profondeur, que CJ Egan-Riley ne peut que faucher en direction du but : carton rouge (29e). Comme l’an dernier, Marseille est réduit à 10 très tôt dans la rencontre et voit Lyon se ruer vers sa cage. Abner, encore lui, pense marquer après un service de Fofana, encore lui, mais voit son but refusé pour un hors-jeu flagrant du Belge. Lyon enchaîne les tentatives, via Tanner Tessmann notamment, alors que Fofana met le feu dès qu’il touche la gonfle et force Rulli a un fol arrêt avant la pause (45e+3). On croit même à l’ouverture du score d’Ainsley Maitland-Niles sur corner, mais Tessmann est venu percuter Rulli illégalement. Fin d’un premier acte plus qu’animé, où il ne manque que des buts !

Numéro 9 où es-tu ? Numéro chance tu es bien là !

Les locaux repartent de l’avant dès le retour des vestiaires et Tessmann se signale encore de loin, comme Tolisso, mais ça ne suffit pas à ouvrir la marque. Dans la foulée, on a droit à une séquence terrible pour l’OL. Alors que Georges Mikautadze, en loges, est acclamé par tout le stade, Malick Fofana est contraint de céder sa place, touché musculairement, ce qui n’augure rien de bon pour les prochaines semaines. Une sortie qui marque la fin d’un gros temps fort lyonnais depuis le carton rouge à l’encontre des Marseillais.

Un nouveau moment hors du temps sur Ligue 1+. Le peuple lyonnais célèbre son roi @MikautadzeG 🙏 pic.twitter.com/uPTlx5nHbi — L1+ (@ligue1plus) August 31, 2025

Le jeu devient de plus en plus stéréotypé et se conclut essentiellement par des centres qui ne trouvent personne, alors que pour tout dire, c’est finalement Marseille qui commence à avoir les plus grosses occasions. Tessmann a beau être à deux doigts de redresser un centre vers le but de Rulli (67e), ce sont bien Pierre-Emile Højbjerg, dans un angle qui rappelle son but face à Marseille contre Tottenham, et Hamed Junior Traoré, d’une talonnade bien sentie, qui se frotte aux gants de Rémy Descamps.

Le CSC qui rend fou de joie le public lyonnais !!! 😇#OLOM pic.twitter.com/Clu09Ubnf9 — L1+ (@ligue1plus) August 31, 2025

Les bancs s’ouvrent à mesure que le chrono avance mais on commence vraiment à se demander si le Groupama Stadium vibrera pour un but ce soir, tant Lyon ne parvient pas à passer la seconde face à un OM en infériorité numérique depuis plus de 40 minutes. Paradoxalement, c’est en ayant « Lacombe » inscrit dans le dos que les Lyonnais montrent toutes leurs limites face au but et le manque criant d’un buteur dans la surface. Finalement, et alors que plus personne n’y croit, Šulc profite d’un ballon qui rebondit sur la barre pour repousser le ballon en direction du but, que Balerdi envoie malgré lui au fond des filets (1-0, 88e). Les carottes sont cuites et Lyon continue son début de saison canon. Pour Marseille, la trêve va faire du bien.

Lyon (4-2-3-1) : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner (Moreira, 71e) – Tessman, Morton, Merah (Sulc, 71e), Fofana (Tagliafico, 52e), Karabec (Kluivert, 90e+2). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Weah (Lirola, 73e)- Hojbjerg, Gomes, Traoré (Bakola, 85e)- Nadir (Cornelius, 33e), Greenwood (Garcia, 46e), Aubameyang (Vaz, 85e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

