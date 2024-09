À dix, l’OM climatise l’OL

Lyon 2-3 Marseille

Buts : Ćaleta-Car (53e) et Cherki (90e+3) pour les Gones // Lirola (69e), Garcia (82e) et Rowe (90e+5) pour les Phocéens.

Expulsion : Balerdi (5e) pour les Marseillais.

Un carton rouge au bout de cinq minutes de jeu, un penalty concédé et un but d’un ancien de la maison… Il y a des matchs où les fameux dieux du foot décident d’abattre toute leur haine sur une équipe. Ce dimanche soir au Groupama Stadium, l’OM a été maudit par les cieux, mais a tout de même fini par pourrir l’OL avec un but de Jonathan Rowe à la toute dernière seconde, alors que Rayan Cherki venait d’égaliser (2-3). Les Phocéens ont profité du manque de réalisme des Lyonnais, et d’une défense prenable en transitions, pour mettre un gros coup derrière le crâne de 59 000 spectateurs. Avec ce succès, les Marseillais rejoignent le PSG et Monaco en tête, alors que l’OL stagne aux abords de la zone rouge.

Balourd Balerdi

Le chrono affichait un peu plus de quatre minutes de jeu quand Leonardo Balerdi s’est laissé piéger par le vice d’Alexandre Lacazette, qui a courtoisement invité l’Argentin à le plaquer. Carton jaune pour le capitaine phocéen. Le problème, c’est qu’il avait déjà été averti une trentaine de secondes après le coup d’envoi pour avoir embrassé la cheville de Corentin Tolisso à l’aide de ses crampons. Ce sont donc 85 minutes en infériorité numérique que les Phocéens ont dû se coltiner face à des Lyonnais bien réveillés. Sans surprise, les Gones profitent de leur avantage pour s’installer dans le camp de l’OM et tester Geronimo Rulli. Un peu trop d’ailleurs. Mais Valentin Rongier, et son bras décollé comme un U12, a offert à Lacazette l’occasion sur penalty d’ouvrir le score et son compteur cette saison. Le stade prêt à exploser s’est finalement transformé en pétard mouillé, avec une tentative complètement ratée, stoppée par Rulli (45e+7).

Pendant ce temps, l’OM a fait le dos rond, et malgré les mauvais choix d’Eliye Wahi, sorti à la pause, s’est créé deux énormes occasions (24e, 42e). C’est au retour des vestiaires que les Rhodaniens sont parvenus à enfin convertir l’une de leurs nombreuses situations grâce au premier but avec l’OL de Duje Ćaleta-Car, à la réception d’un magnifique centre de Clinton Mata, principal responsable de cette ouverture du score méritée (1-0, 53e). Gonflés par ce coup de casque, les hommes de Pierre Sage n’ont pas hésité à continuer à attaquer, mais Lacazette, encore battu par Rulli en face à face (58e), n’a pas permis aux siens de se mettre à l’abri.

😧 | Rayan Cherki pensait offrir le match nul à l’OL, mais… ! 💥🤯 #OLOM pic.twitter.com/2PAmoOD80C — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

D’autant plus regrettable que les Marseillais ont eu besoin de beaucoup moins d’occasions pour faire trembler les filets. Entré à la pause, Pol Lirola s’est révélé être le facteur X de cet Olympico. Servi par Luis Henrique, l’Espagnol a profité de la passivité de Nicolas Tagliafico pour se présenter face à Lucas Perri et montrer à Lacazette comment on termine une action avec un merveilleux ballon piqué (1-1, 69e). Et celui que beaucoup de supporters avaient oublié s’est encore distingué une dizaine de minutes plus tard, en trouvant Ulisses Garcia à gauche de la surface, offrant au Suisse le loisir de toper sa reprise, et de lober le portier lyonnais (1-2, 82e). En découpant un centre de Mata dans le temps additionnel, Rayan Cherki pensait avoir sauvé son équipe de la défaite (2-2, 90e+3), mais sur l’engagement, Jonathan Rowe a décidé de faire la décision seul comme un grand, en décochant une frappe limpide depuis l’entrée de la surface pour éteindre l’antre de Décines-Charpieu (2-3, 90e+5). Encore un Olympico totalement fou.

Olympique lyonnais (3-5-2) : Perri – Mata, Ćaleta-Car, Tagliafico – Maitland-Niles, Veretout (Caqueret, 67e), Matić (Cherki, 83e), Tolisso (Fofana, 76e), Abner (Nuamah, 76e) – Orban, Lacazette (Mikautadze, 67e). Entraîneur : Pierre Sage.

Olympique de Marseille (4-3-3) : Rulli – Murillo, Kondogbia Brassier, Balerdi – Højbjerg, Koné (Garcia, 74e), Harit (Rongier, 11e) – Greenwood (Maupay, 79e), Wahi (Lirola, 46e), Henrique (Rowe, 90e+5). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Les notes de Lyon-Marseille