Quatre supporters de Nancy condamnés pour une bagarre dans un bar en 2018

Les vrais perdants du soir, ce sont eux, finalement.

En mai 2018, l’Olympique de Marseille dispute à Lyon sa troisième finale de Ligue Europa, qui finira comme les deux premières : par une défaite. Ce que de nombreux supporters phocéens vivent à distance, devant leur télévision, y compris dans un bar de Nancy. C’est là que quatre supporters nancéiens s’en prennent à deux amoureux de l’OM, sous le regard des caméras de vidéosurveillance.

Six ans et demi plus tard, les quatre individus ont été condamnés à des peines allant de 16 mois de prison dont six ferme à 10 mois avec sursis. « C’était une bagarre plus impressionnante que violente, c’était une scène de western, avec des chaises, des verres, des cendriers qui volaient, a raconté à l’AFP Guillaume Royer, avocat de l’un des condamnés. Mais le bar lui-même n’a pas été vandalisé, et les victimes ont été très légèrement blessées. D’ailleurs, elles ne se sont pas présentées à l’audience », qui s’est tenue vendredi. L’une des victimes avait de tout de même eu huit jours d’ITT après coup.

