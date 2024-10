De Zerbi : « On essaie de construire un grand Marseille »

La fin de l’état de grâce.

Après sa défaite à Strasbourg dimanche dernier (1-0), l’OM a concédé un nul piteux contre la lanterne rouge Angers vendredi soir au Vélodrome (1-1). Les Olympiens ont pourtant mené au score, mais n’ont pas su l’emporter. Fâcheux quand on ne joue qu’un seul match par semaine et que l’on aspire à jouer le haut du tableau. Les Marseillais, troisièmes de Ligue 1, risquent désormais de voir le PSG et Monaco, qui comptent deux points de plus avec un match en moins, faire le break en tête du championnat. « J’ai accepté les compliments après les bons résultats, il faut maintenant accepter les critiques », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.

« Il faut être conscients qu’on essaie de construire un grand Marseille et que ça ne se fait pas subitement, pose le technicien italien. Il faut passer par des matchs comme celui de Strasbourg et celui de ce soir. C’est un moment difficile. Les épisodes ne vont pas dans notre sens, certains joueurs décisifs ne sont pas en forme et n’ont pas fait leur meilleur match. (…) Mais on aurait pu gagner et on aurait dû gagner quand même. »

Ça va bosser dur pendant la trêve.

