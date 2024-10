L’OM ne peut faire mieux qu’un nul contre Angers

Dans un Vélodrome partiellement vide et un match marqué par les cartons rouges, Marseillais et Angevins n’ont pas réussi à se départager et se sont séparés sur le score de 1 à 1. Les Marseillais font donc du surplace au classement, tandis que les Angevins empochent leur troisième point de la saison.

Marseille 1-1 Angers

Buts : Rowe (51e) pour les Phocéens // El Melaili (54e) pour les Scoïstes

Exclusions : Raolisoa (26e) // Maupay (30e)

Dans un stade Vélodrome amputé d’une partie de ses ultras, les Marseillais ont tenté de faire oublier leur première défaite de la saison la semaine dernière face à Strasbourg (1-0). Pour autant, la rencontre a plutôt ressemblé au remake du combat entre Benoît Saint-Denis et Renato Moicano qu’à du football. Les deux équipes se sont donc logiquement séparées sur un score nul (autant niveau buts qu’expulsion) au terme des deux rounds de 45 minutes.

Cartons rouges en folie

Les deux équipes ont fait jeu égal pendant 25 minutes, en se procurant des occasions tour à tour. À l’image de Mason Greenwood, qui s’est offert le premier tir cadré du match (10e), bien repoussé des deux poings par Yahia Fofana. Himad Abdelli a tenté de lui répondre avec un enroulé qui a obligé Gerónimo Rulli à se détendre de tout son long pour claquer le ballon au-dessus de sa transversale (33e), mais c’est surtout Romain Lissogue, l’arbitre du soir, qui a été l’acteur clé de la première mi-temps.

Alors que les Marseillais se sont retrouvés en supériorité numérique après le tacle au genou de Lilian Raolisoa sur Ulisses Garcia (26e), Neal Maupay a décidé d’être fair-play avec les Angevins en récoltant quatre minutes plus tard un second carton jaune, synonyme d’exclusion, après sa vilaine semelle sur Jean-Eudes Aholou (30e). Au total, ce sont six cartons, dont deux rouges, qui ont été sortis de la poche de Monsieur Lissogue lors des 45 premières minutes.

Revenus des vestiaires avec des velléités offensives bien meilleures, les Marseillais ont réussi à trouver l’ouverture grâce à Jonathan Rowe entré à la mi-temps. Bénéficiant de la mauvaise relance de Bahiya Biumla et de la passivité de la défense angevine, l’international espoir anglais ne s’est pas fait prier pour envoyer sa frappe croisée au fond des filets de Fofana (1-0, 51e). Mais c’est désormais au ping-pong qu’Angers s’est illustré. Trois minutes après avoir concédé l’ouverture du score, l’Angevin le plus dangereux de la rencontre, Farid El Melaili, a obligé Rulli à aller chercher le ballon au fond de ses filets face à son coup franc direct parfaitement placé pour signer l’égalisation du SCO (1-1, 54e). Amir Murillo a pensé pendant quelques secondes avoir redonné l’avantage aux siens, avant que la VAR ne se rende compte que le ballon a heurté le bras de l’international panaméen avant de terminer sa course dans le but angevin (67e).

☄️ | Le splendide coup franc direct pour l'égalisation d'Angers est signé Farid El Melali ! 🇩🇿 🤩 #OMSCO pic.twitter.com/cRCRszPumC — DAZN France (@DAZN_FR) October 4, 2024

Malgré le siège mis en place sur les buts angevins par les Phocéens, les protégés de Roberto De Zerbi ne sont pas parvenus à reprendre l’avantage, malgré les multiples entrées de joueurs offensifs. Marseille reste pour le moment troisième au classement avec 14 points, tandis qu’Angers demeure lanterne rouge avec seulement trois unités empochées. Le genre de vendredi soir qui n’enchante personne.

Olympique de Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Murillo (Harit, 88e), Cornelius (Rabiot, 65e), Balerdi, Garcia – Kondogbia, Højbjerg – Greenwood, Carboni (Rowe, 46e), Luis Henrique (Wahi, 65e) – Maupay. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Angers SCO (4-2-3-1) : Fofana – Raolisoa, Biumla, Lefort, Hanin (Ekomié, 86e) – Aholou, Belkebla – Ferhat (Arcus, 45e+4), Abdelli, El Melaili (Belkhdim, 86e) – Niane (Allevinah, 75e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

