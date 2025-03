L'hygiène de vie douteuse d'Ousmane Dembélé au Barça

Trahison suprême envers les kebabs d’Évreux.

Buteur avec l’équipe de France ce dimanche et en forme internationale avec le PSG, Ousmane Dembélé marche sur l’eau dans cet exercice 2024-2025, avec 31 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues. De quoi complètement choquer les journalistes espagnols, qui n’ont pas connu le même Dembélé lors de son passage au FC Barcelone, de 2017 à 2023. Ce mardi, Sique Rodríguez et Santi Giménez et la Cadena SER ont raconté des anecdotes sur l’hygiène de vie de l’attaquant de 27 ans lorsqu’il résidait en Catalogne.

Poubelle, pizzas et réveil humain

Dans l’une d’entre elles, le second raconte que le FC Barcelone avait engagé un chef cuisiner pour guider Dembélé dans un régime alimentaire strict. Sans succès : « Le chef arrivait, cuisait un poisson et le lui laissait cuit. Dembélé arrivait, le jetait à la poubelle et commandait des pizzas. » La radio espagnole ajoute que le club blaugrana a dû mettre fin à la mission du chef cuistot, sous prétexte que l’international français « ne voulait pas d’un policier dans la maison.»

Autre grand défaut de « l’ancien Dembélé », la ponctualité aux entraînements. Pour remédier à cette vilaine manie, le Barça avait cette fois opté… pour un réveil humain ! « L’attaquant français avait à sa disposition une personne chargée de l’appeler tous les jours pour qu’il ne s’endorme pas le matin et qu’il soit ainsi à l’heure aux entraînements et aux différents engagements du Barça », expliquent les journalistes. Le réveil du téléphone ne suffisait apparemment pas, l’humain non plus d’ailleurs qui n’a pas empêché Dembélé de devenir un meme sur les réseaux sociaux et le fameux « 11 minutos tarde. »

🔴 CUATRO: Dembélé est arrivé en 11 minutes en retard à l’entraînement pic.twitter.com/9t5rVjwur7 — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) September 11, 2020

C’est devenu le temps qu’il met pour marquer ses buts avec le PSG.

