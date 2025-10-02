S’abonner au mag
Luis Enrique : « Un match de haut niveau »

Luis Enrique : « Un match de haut niveau »

Satisfait, et beau joueur.

Vainqueur ce mercredi sur ses terres, à Barcelone, avec son équipe du Paris Saint-Germain (1-2), Luis Enrique a livré son analyse au terme de la rencontre, au micro de Canal : « Ç’a été un beau match pour tout le monde, avec deux équipes qui jouent très bien au football, des joueurs de qualité. Tout le monde a profité d’un match de haut niveau. »

« Une vraie équipe »

Le technicien s’est aussi exprimé concernant João Neves, annoncé titulaire mais finalement resté sur le banc : « Il revient (de blessure), mais on a pris la décision de ne prendre aucun risque, parce que c’est un joueur très important. C’est la force et la mentalité de cette équipe, peu importe le joueur, nous sommes là et nous sommes une vraie équipe. »

Ce mercredi, les joueurs du PSG portaient dans leur dos l’inscription « Xana Fundación », du nom de l’association créée par Enrique à la suite du décès de sa fille, d’un cancer de la moelle osseuse, en 2019.

Nuno Mendes : « On croit toujours en nous »

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
