Un sélectionneur dézingue l’organisation de la CAN au Maroc

En voilà un qui ne Broos pas dans le sens du poil.

À la veille du troisième match de poule de l’Afrique du Sud face au Zimbabwe, le sélectionneur des Bafana Bafana a tenu à donner son avis sur l’organisation de cette CAN 2025 au Maroc. Et il n’est pas franchement convaincu.

"I don't feel same vibe I felt in Ivory Coast...I don’t feel the AFCON vibe" - Hugo Broos on the #TotalEnergiesAFCON2025 #54footballx pic.twitter.com/WmLmdujb8G — Official54fx (@54footballx) December 29, 2025

« Ici, je ne sens pas cette ambiance propre à la CAN »

Le technicien belge a d’abord déploré un engouement timide au Maroc, en comparaison à d’autres éditions : « Je ne sens pas la même atmosphère que lors des précédentes CAN en Côte d’Ivoire [en 2024] ou au Gabon [en 2017]. Là-bas, on sentait à chaque seconde qu’on était dans un tournoi. Quand on prenait le bus pour aller à l’entraînement, les gens agitaient des drapeaux et nous saluaient… Ici, il n’y a rien ! Il n’y a pas cette ambiance propre à la CAN. »

Broos vent debout contre les ouvertures gratuites de stades

Et à l’intérieur des stades, la situation ne s’arrange guère selon Hugo Broos : « Ma famille a assisté au match contre l’Égypte, et c’était le chaos avant même le coup d’envoi. La police a empêché certaines personnes d’entrer dans le stade malgré leurs billets. Ces personnes munies de tickets n’ont pas pu assister au match à cause de la foule de gens sans billet qui ont été autorisés à entrer. Ma femme m’a dit ce matin qu’elle avait eu peur, l’organisation est catastrophique. »

Hugo Broos dénonce ainsi la décision des organisateurs d’ouvrir gratuitement les stades après 20 minutes de jeu en cas de faible affluence : « Si l’entrée au stade n’est pas gratuite, personne ne vient assister aux rencontres. Personne n’est venu voir notre match contre l’Égypte, ni celui face à l’Angola. En Côte d’Ivoire il y a deux ans, les stades étaient pleins à craquer pendant nos matchs de poule, les gens étaient investis dans le tournoi. »

Des arguments contre le foot gratuit, Infantino prend des notes.

L’Égypte l’emporte dans la douleur face à l’Afrique du Sud et valide sa qualification pour les huitièmes