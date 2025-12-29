S’abonner au mag
Un sélectionneur dézingue l’organisation de la CAN au Maroc

Un sélectionneur dézingue l’organisation de la CAN au Maroc

En voilà un qui ne Broos pas dans le sens du poil.

À la veille du troisième match de poule de l’Afrique du Sud face au Zimbabwe, le sélectionneur des Bafana Bafana a tenu à donner son avis sur l’organisation de cette CAN 2025 au Maroc. Et il n’est pas franchement convaincu.

« Ici, je ne sens pas cette ambiance propre à la CAN »

Le technicien belge a d’abord déploré un engouement timide au Maroc, en comparaison à d’autres éditions : « Je ne sens pas la même atmosphère que lors des précédentes CAN en Côte d’Ivoire [en 2024] ou au Gabon [en 2017]. Là-bas, on sentait à chaque seconde qu’on était dans un tournoi. Quand on prenait le bus pour aller à l’entraînement, les gens agitaient des drapeaux et nous saluaient… Ici, il n’y a rien ! Il n’y a pas cette ambiance propre à la CAN. »

Broos vent debout contre les ouvertures gratuites de stades

Et à l’intérieur des stades, la situation ne s’arrange guère selon Hugo Broos : « Ma famille a assisté au match contre l’Égypte, et c’était le chaos avant même le coup d’envoi. La police a empêché certaines personnes d’entrer dans le stade malgré leurs billets. Ces personnes munies de tickets n’ont pas pu assister au match à cause de la foule de gens sans billet qui ont été autorisés à entrer. Ma femme m’a dit ce matin qu’elle avait eu peur, l’organisation est catastrophique. »

Hugo Broos dénonce ainsi la décision des organisateurs d’ouvrir gratuitement les stades après 20 minutes de jeu en cas de faible affluence : « Si l’entrée au stade n’est pas gratuite, personne ne vient assister aux rencontres. Personne n’est venu voir notre match contre l’Égypte, ni celui face à l’Angola. En Côte d’Ivoire il y a deux ans, les stades étaient pleins à craquer pendant nos matchs de poule, les gens étaient investis dans le tournoi. »

Des arguments contre le foot gratuit, Infantino prend des notes.

L’Égypte l’emporte dans la douleur face à l’Afrique du Sud et valide sa qualification pour les huitièmes

