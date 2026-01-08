S’abonner au mag
  • International
  • Afrique du Sud

Le ministre des Sports sud-africain n'est pas tendre avec Hugo Broos

JE
Le ministre des Sports sud-africain n'est pas tendre avec Hugo Broos

Brosser dans le sens du poil, ce n’est pas son genre. Le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, s’en est pris à son propre sélectionneur national, Hugo Broos, après les critiques de ce dernier à l’encontre du pays hôte de la CAN.

Le responsable politique du parti Patriotic Alliance a accueilli les joueurs des Bafana Bafana à l’aéroport de Johannesburg, où il a regretté l’élimination de son équipe en huitièmes de finale face au Cameroun. Il a néanmoins salué l’état d’esprit et l’engagement des joueurs.

Très vite, cependant, le débat n’a plus seulement porté sur le sportif, mais aussi sur le pays hôte, le Maroc. McKenzie s’est montré enthousiaste à l’égard de l’organisation nord-africaine, allant jusqu’à parler de « la meilleure CAN de l’histoire ».

Interrogé sur les critiques formulées par Broos concernant l’ambiance sur place, le ministre s’est emporté : « Le comportement du sélectionneur (Hugo Broos) est inacceptable et provocateur. On ne peut pas venir insulter les habitants d’un pays hôte. Il restait toujours dans les hôtels, comment peut-il juger l’ambiance de la CAN ? » Il a finalement conclu sa colère par des excuses adressées au peuple marocain.

Le foot et la politique font toujours bon ménage.

Le Cameroun remporte un joli combat face à l’Afrique du Sud

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!