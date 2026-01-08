Le ministre des Sports sud-africain n'est pas tendre avec Hugo Broos

Brosser dans le sens du poil, ce n’est pas son genre. Le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, s’en est pris à son propre sélectionneur national, Hugo Broos, après les critiques de ce dernier à l’encontre du pays hôte de la CAN.

Le responsable politique du parti Patriotic Alliance a accueilli les joueurs des Bafana Bafana à l’aéroport de Johannesburg, où il a regretté l’élimination de son équipe en huitièmes de finale face au Cameroun. Il a néanmoins salué l’état d’esprit et l’engagement des joueurs.

🎙️🇿🇦 Gayton McKenzie, ministre sud-africain des Sports : « Le Maroc a offert la meilleure édition de l’histoire de la #CAN : organisation exceptionnelle, stades de classe mondiale. » « Le comportement du sélectionneur (Hugo Broos) est inacceptable et provocateur. On ne peut… pic.twitter.com/A1KwhFY7mR — Moroccan Foot Talents (@Moroccanfoot94) January 7, 2026

Très vite, cependant, le débat n’a plus seulement porté sur le sportif, mais aussi sur le pays hôte, le Maroc. McKenzie s’est montré enthousiaste à l’égard de l’organisation nord-africaine, allant jusqu’à parler de « la meilleure CAN de l’histoire ».

Interrogé sur les critiques formulées par Broos concernant l’ambiance sur place, le ministre s’est emporté : « Le comportement du sélectionneur (Hugo Broos) est inacceptable et provocateur. On ne peut pas venir insulter les habitants d’un pays hôte. Il restait toujours dans les hôtels, comment peut-il juger l’ambiance de la CAN ? » Il a finalement conclu sa colère par des excuses adressées au peuple marocain.

Le foot et la politique font toujours bon ménage.

