Le Cameroun remporte un joli combat face à l'Afrique du Sud

Afrique du Sud 1-2 Cameroun

Buts : Makgopa (88e) pour les Bafana Bafana // Tchamadeu (34e) et Kofane (47e) pour les Lions indomptables

Une sacrée bagarre.

Parfois malmené par l’Afrique du Sud, le Cameroun s’est montré plus efficace pour sortir vainqueur du duel et se qualifier pour les quarts de finale de la CAN (1-2). Ce sont pourtant les Bafana Bafana qui ont démarré fort et qui ont pris le jeu à leur compte pour faire souffrir la défense adverse. Lyle Foster a même cru donner l’avantage aux siens, avant d’être finalement signalé en position de hors-jeu. Et puis, alors qu’il n’avait rien montré jusque là, le Cameroun a finalement pris l’avantage : après un corner repoussé plein axe, la frappe de Carlos Baleba a été déviée dans les pieds d’un Junior Tchamadeu qui n’en demandait pas tant (0-1, 34e).

Kofane et Epassy en héros

Un but d’avance, puis deux : au retour des vestiaires, Christian Kofana a propulsé de la tête le centre du Rennais Mahamadou Nagida au fond des filets pour faire rugir encore un peu plus fort les supporters camerounais ayant fait le déplacement jusqu’à Rabat (0-2, 47e). De quoi rendre le match complètement fou. Dos au mur, les Sud-africains ont en effet multiplié les tentatives, mais Devis Epassy a enchaîné les parades dans son but. En contre, Bryan Mbeumo ou Arthur Evom ont manqué le K.O, restant sous la menace jusqu’au bout… finalement concrétisée par Evidence Makgopa (1-2, 88e). Trop tard. Bien loin des turbulences qui ont émaillé sa préparation, le Cameroun a désormais rendez-vous avec le Maroc en quarts de finale.

Combat de Lions en perspective.