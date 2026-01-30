Que fait la police ? Les opérations menées par l’ICE aux États-Unis, qui ont coûté la vie à deux citoyens américains à Minneapolis, ont suscité une indignation internationale. Et elles posent un certain nombre de questions à l’approche de la Coupe du monde. L’association Football Supporters Europe (FSE) se dit « extrêmement inquiète » par la voix de Ronan Evain, son directeur exécutif.

« À ce stade, les supporters qui se déplacent ne disposent que de peu ou pas d’informations sur ce qui sera autorisé ou non dans les stades de la FIFA, ou sur ce à quoi ils peuvent s’attendre de la part de la police ailleurs dans le pays, déplore-t-il auprès de la BBC. Il n’y a aucune clarté quant à qui sera déployé à l’intérieur des stades, quelles forces de police travailleront où. »

Il ajoute que « les informations selon lesquelles les États-Unis n’ont pas encore invité de délégations policières étrangères, ou ce qu’on appelle des observateurs, ce qui est sans précédent dans l’histoire moderne du tournoi, ne font que renforcer ces inquiétudes ». La FIFA a promis que la sécurité des supporters serait assurée, en prenant pour exemple le dispositif mis en place pendant la Coupe du monde des clubs.

Une joueuse du PSG championne du monde met fin à sa carrière