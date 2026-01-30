S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Les opérations de l’ICE inquiètent une association de supporters

QB
Une asso de supporters « extrêmement inquiète<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» par les opérations de l’ICE

Que fait la police ? Les opérations menées par l’ICE aux États-Unis, qui ont coûté la vie à deux citoyens américains à Minneapolis, ont suscité une indignation internationale. Et elles posent un certain nombre de questions à l’approche de la Coupe du monde. L’association Football Supporters Europe (FSE) se dit « extrêmement inquiète » par la voix de Ronan Evain, son directeur exécutif.

« À ce stade, les supporters qui se déplacent ne disposent que de peu ou pas d’informations sur ce qui sera autorisé ou non dans les stades de la FIFA, ou sur ce à quoi ils peuvent s’attendre de la part de la police ailleurs dans le pays, déplore-t-il auprès de la BBC. Il n’y a aucune clarté quant à qui sera déployé à l’intérieur des stades, quelles forces de police travailleront où. »

Il ajoute que « les informations selon lesquelles les États-Unis n’ont pas encore invité de délégations policières étrangères, ou ce qu’on appelle des observateurs, ce qui est sans précédent dans l’histoire moderne du tournoi, ne font que renforcer ces inquiétudes ». La FIFA a promis que la sécurité des supporters serait assurée, en prenant pour exemple le dispositif mis en place pendant la Coupe du monde des clubs.

Une joueuse du PSG championne du monde met fin à sa carrière

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
165

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!