Suède : l’entraîneur de Malmö se retrouve sans domicile fixe après une invasion d’animaux à fourrure

Barrez-vous cons de furrys ! Après un bref passage du côté de Saragosse, l’amateur de blagues douteuses Miguel Angel Ramirez a trouvé un nouveau banc : celui du Malmö FF, en D1 suédoise, dont la saison commencera dans un mois tout pile. En attendant, l’Espagnol est logé à l’hôtel, le temps pour sa direction de lui trouver un logement définitif. Seulement voilà, son acclimatation ne s’est pas vraiment passée comme prévue.

Les furrys et la foi

Plus tôt cette semaine, le podcast Malmö Ude a en effet révélé que Ramirez a dû quitter précipitamment son hôtel pour cause d’invasion d’animaux à fourrure. Il s’agissait en réalité d’humains déguisés en animaux à fourrure qui se sont donné rendez-vous en Suède à l’occasion de la NordicFuzzCon, une convention internationale qui rassemble chaque année 6000 furrys, le nom qu’on donne en anglais à ce délire peu banal, et qui avaient réservé depuis longtemps les 444 chambres du Malmö Live.

Malmö FFs huvudtränare Miguel Angel Ramirez blev alltså tillfälligt hemlös i veckan efter att hans hotellrum enligt uppgift ockuperats av furries. Hör hela historian i senaste Malmö Ude.https://t.co/5C4XRSqCOT pic.twitter.com/FCMpAD8rZi — Malmö Ude (@malmoude) March 3, 2026

Mais d’après les podcasteurs, le nouveau coach de leur club ne s’est pas retrouvé SDF trop longtemps. « Le personnel du Malmö Live a été extrêmement gentil avec moi et m’a expliqué ce qui s’était passé. Cela ne m’a posé aucun problème », a confirmé l’intéressé en conférence de presse ce vendredi. « Le club a tout réglé. J’ai juste changé d’hôtel ».

On ne lui souhaite quand même pas de subir une invasion de punaises de lit dans son futur appart’.

