La comparaison de gros beauf de l'entraîneur de Gijón

Qu’est-ce qu’ils ont tous en ce moment, dans le foot espagnol ?

En même temps que la polémique du baiser de Luis Rubiales sur Jennifer Hermoso, un autre épisode a agité le foot espagnol ce week-end. Après la victoire du Real Sporting de Gijón face à Mirandés (3-0), en deuxième division, l’entraîneur local Miguel Ángel Ramírez a été interrogé sur les difficultés face au but de son attaquant Uroš Đurđević. « En fin de compte, le but, c’est comme les filles en boîte de nuit, a-t-il lancé. Plus on se rapproche, plus elles s’éloignent. Et puis, quand tu ne leur donnes pas leur chance, que tu les ignores, elles reviennent vers toi et te disent “hey, quoi de neuf”. C’est la même chose avec le but. Quand tu en fais une obsession… il s’éloigne. Quand tu te concentres sur autre chose, il réapparaît. Et il est apparu. »

❌ Hay que acabar con estos discursos. 🗣️ Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón. 💬 "El gol es como las chicas en la discoteca. Cuando más te acercas, ellas más se alejan". pic.twitter.com/XJXMzepNVO — Relevo (@relevo) August 20, 2023

Ramírez a beau avoir félicité, juste avant, l’équipe féminine d’Espagne pour sa victoire à la Coupe du monde, la polémique n’a pas tardé à enfler. À la suite de cette comparaison peu distinguée, le coach passé par l’Independiente del Valle (Équateur), l’Internacional (Brésil) et le Charlotte FC (États-Unis) s’est excusé sur les réseaux sociaux : « Hier soir, j’ai été malheureux dans la comparaison que j’ai utilisée pour parler de notre relation avec le but. Cela n’a rien à voir avec ma façon de comprendre la vie et mes valeurs. Je m’en excuse. »

Anoche no estuve afortunado en la comparación que utilicé para hablar de nuestra relación con el gol. No tiene que ver con mi modo de entender la vida y mis valores. Pido disculpas por ello. — Miguel Ángel Ramírez (@MARamirezMedina) August 21, 2023

L’analogie de Cristiano Ronaldo avec le ketchup était plus appropriée.