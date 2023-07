Varane à l'Atlético ?

Un nouveau Lensois à Madrid ?

Selon As, l’Atlético de Madrid chercherait à recruter Jonathan Varane (21 ans), le demi-frère de Raphaël (qui a, lui, porté les couleurs du Real pendant onze ans). Le club madrilène veut renforcer son entrejeu depuis le départ de Geoffrey Kondogbia – parti rejoindre Marcelino à l’OM – et s’intéresserait au milieu polyvalent du Sporting Gijón (deuxième division), pour l’intégrer à terme à son équipe première.

Issu de la formation lensoise comme son aîné, puis passé par Rodez pour arriver à Gijón en 2022, Jonathan Varane a effectué 18 apparitions et délivré 2 passes décisives la saison dernière, terminant l’exercice en tant que titulaire. Toujours selon As, le joueur – qui a prolongé avec le Sporting jusqu’en 2027 – ne se verrait pas forcément faire de vieux os dans les Asturies. Le SL Benfica et Feyenoord seraient aussi sur le coup, et une offre de deux millions d’euros aurait déjà été posée sur la table, mais Gijón en souhaiterait cinq.

Le début d’une nouvelle lignée familiale dans le ballon rond.

