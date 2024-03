Le Sporting Gijón s’explique après les critiques sur sa vidéo pour célébrer les droits des femmes

Tiens, revoilà Gijón.

Ce vendredi, le Real Sporting de Gijón a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux pour célébrer le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Un clip de 40 secondes où on voit une des jeunes joueuses de l’académie du club en train de nettoyer la pelouse du stade El Molinón à l’aide d’un balai et d’un seau d’eau, avant de tracer une ligne blanche pour former le symbole de Vénus avec le rond central.

Si l’intention du club asturien était probablement louable, la publication a suscité des commentaires virulents sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont fustigé l’idée de célébrer le 8 mars en mettant en avant une femme à genoux en train de nettoyer, qui plus est avec comme légende « Un symbole qui nous unit génération après génération ». La vidéo totalise déjà huit millions d’impressions sur X. Carlos Andrés Llamas, le directeur de la communication du Sporting, s’est excusé auprès de Revelo, regrettant les réactions engendrées par la vidéo. « La journée est vraiment ratée, a concédé le communicant. On n’est pas stupides au point de faire balayer une femme. Pour peindre le symbole de Vénus et le faire ressortir, il a fallu effacer certaines lignes. Il fallait pour cela les humidifier, comme n’importe qui le ferait, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Ce n’était donc pas un balayage de femme. »

Une belle maladresse, dans le meilleur des cas.

